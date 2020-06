Municipales à Bordeaux : Pierre Hurmic au travail pour la transition écologique et solidaire de la ville

Pierre Hurmic n'a pas l'esprit revanchard au lendemain de sa victoire historique. Celui qui a été conseiller municipal d'opposition pendant 25 ans, veut être un maire ouvert et respectueux de son opposition municipale.

Pas d'appel d'Alain Juppé

Pierre Hurmic a confié qu'il n'avait pas reçu d'appel d'Alain Juppé, mais son prédécesseur pouvait supposer que l'avenir de Bordeaux ne passait pas forcément par la prolongation d'un bail de 73 ans.

Un moment de doute après le dernier sondage

A la question qu'est-ce qui a joué dans sa victoire, la réponse est la ténacité politique. Le candidat se félicite d'avoir rassemblé une liste large avec un projet écologique fédérateur. Son seul moment de doute, c'est lors que dernier sondage où il était crédité de 9 points de moins que Nicolas Florian : il a vécu un moment de solitude, puis s'est rapidement remis en selle pour terminer sur une fin de campagne magnifique selon lui.

Des grands projets de construction à l'arrêt

Parmi les premières mesures, Pierre Hurmic veut proposer à l'opposition municipale de prendre la présidence de la commission des finances , signe d'ouverture et de transparence et de rassemblement . Face à une ville qu'il estime suffisamment bétonnée par un urbanisme désordonné, le nouveau maire veut geler les projets qui ne sont pas encore sortis de terre, et tous les réexaminer à la lueur des nouveaux impératifs écologiques, climatiques, de solidarité.

Pierre Hurmic nouveau maire de Bordeaux invité de France Bleu Gironde Copier