Municipales : Il n'y aura pas de liste LREM face au maire sortant RN d'Hénin-Beaumont

Lille, France

Le parti présidentiel renonce. Il n'y aura pas de liste LREM aux élections municipales de mars 2020 à Hénin-Beaumont, ville symbole d'un bassin minier où le vote d'extrême-droite ne cesse de progresser au fil des échéances électorales depuis une vingtaine d'années. Dans le journal Le Monde, l'unique conseiller municipal de la ville à avoir rallié LREM, Geoffrey Gorillot, annonce qu'il ne sera pas candidat que ce soit comme tête de liste ou comme "simple" candidat parce qu'il "pense déjà connaître le résultat".

Main tendue à une liste de gauche et citoyenne

Jointe par France Bleu Nord, la référente LREM dans le Pas-de-Calais, Laurence Deschanel, confirme qu'il n'y aura pas de liste La République En Marche :

Nous tendons la main à Marine Tondelier mais qui, à ce jour, ne la veut pas.

Marine Tondelier, actuelle conseillère municipale d'opposition EELV, mène une liste d'union de la gauche et citoyenne née de l'association "Osons pour Hénin-Beaumont".

Steeve Briois, l'actuel maire RN, avait été largement élu au second tour en 2014 avec 50% des voix. Depuis, le parti d'extrême-droite a cumulé les scores fleuves dans cette ville du bassin minier : 62% au second tour de la Présidentielle, 66% au second tour des Législatives pour Marine Le Pen, députée de la circonscription d'Hénin-Beaumont.