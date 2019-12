Municipales : Isabelle Eymon remplace Florent Durrey à la tête de la liste "Laval, Écologique et Solidaire"

Pour des raisons familiales et professionnelles Florent Durrey ne sera finalement pas la tête de liste de "Laval, Écologique et Solidaire" aux élections municipales en 2020. Cet ingénieur de métier laisse sa place à Isabelle Eymon, professeur de Lettres.

Laval, France

À quelques mois des élections municipales à Laval, chaque liste peaufine son casting pour les échéances du mois de mars. Ce vendredi, le parti Europe-Écologie-les-Verts annonce un changement de taille. C'est Isabelle Eymon et non plus Florent Durrey qui conduira la liste "Laval, Écologique et Solidaire".

Ce dernier, salarié de l'entreprise Thalès, père de famille, est remplacé, pour des raisons professionnelles et familiales, par Isabelle Eymon. Cette professeure de Lettres au collège Fernand-Puech de Laval, siège dans l'opposition municipale depuis 2018.

Florent Durrey reste quand même au sein de la liste "Laval, Écologique et Solidaire".

La liste "Laval, Écologique et Solidaire" a pour ambition de montrer que "localement, il est possible de concilier l'écologie et la solidarité et d'avancer dans une transition écologique qui bénéficie au plus grand nombre".