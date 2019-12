MUNICIPALES Jean-Romée Charbonneau candidat RN à Niort

Niort, France

Et de cinq ! Pour la cinquième fois Jean-Romée Charbonneau se lance dans la campagne des municipales à Niort. Conseiller régional et conseiller municipal sortant, il entend ouvrir sa liste à droite "j'ai déjà la moitié des places sur ma liste et je suis prêt à faire venir d'autres personnes, d'ailleurs je vais lancer une grande enquête auprès des niortais, à travers 33.000 questionnaires pour connaitre leurs attentes" bien évidemment l'ancien délégué départemental du parti de Marine LePen entend traiter des questions de sécurité, de migration, mais aussi de "transports et déplacements : comme faire un gigantesque parking, car on est obligé de se garer à toute vitesse et de repartir à la gare, et il est de plus en plus difficile de circuler en voitures."

sur ma liste il n'y aura pas de partisans du maire

Concernant son principal adversaire, Jean-Romée Charbonneau ne se montre pas tendre avec Jérôme Baloge "sur ma liste il n'y aura pas de partisans du maire je ne vais pas rallier le Président Macron que je critique de plus en plus et j'appelle mes concitoyens niortais à regarder un peu ce qui s'est passé dans les rues."