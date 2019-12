Municipales 2020 : l'ancien maire d'Orléans, Serge Grouard, conduira bien une liste

Orléans, France

Ce n'est donc plus un mystère : Serge Grouard sera bien candidat à la mairie d'Orléans en mars prochain. Il l'a confirmé ce mardi soir en réunion publique, salle Eiffel. Aux commandes de la ville depuis 2001, il avait quitté son fauteuil de maire en juin 2015 suite à des problèmes de santé. Depuis septembre dernier, il ne cachait pas ses divergences avec son successeur, Olivier Carré, jusqu'à créer un groupe d'élus dissidents au Conseil Municipal d'Orléans.

Du monde à la Salle Eiffel pour ce 1er meeting du candidat Grouard © Radio France - Patricia Pourrez

Je ne reviens pas... puisque je ne suis jamais parti

"Je me suis beaucoup interrogé" avoue Serge Grouard, " je n'avais ni l'envie ni le besoin de revenir car j'étais passé à autre chose". Finalement, poussé par les élus de son groupe, il accepte aujourd'hui de repartir en campagne et de mener cette liste des "Orléanais au Cœur". "Je me suis dit que je pouvais apporter mon expérience et aider à sortir un beau projet". Face à la salle Eiffel déjà conquise, l'ancien maire LR est un peu taquin : " Je ne reviens pas ....puisque je ne suis jamais parti". Applaudissements immédiats et Serge Grouard en rajoute : " Je me suis posé beaucoup de questions. Mais moi, j'en ai deux à vous poser ce soir : Ai-je été un bon maire ? " Un grand oui retentit dans la salle. Même réaction à la 2ème question " Est ce que vous voulez que je redevienne maire ?".

Serge Grouard est bien candidat à la mairie d'Orléans / Reportage et Ambiance Copier

La santé et la sécurité en priorité

Revenir, mais pour faire quoi ? Pour le programme, Serge Grouard et le groupe des " Orléanais au Cœur" vont s'appuyer sur la consultation lancée auprès des habitants de la ville ." On a eu plus de 500 retours par courrier ou par mail. On a déjà listé des attentes et des priorités." Sans surprise, la santé et la sécurité arrivent en tête avec une demande pour plus de médecins et de maisons de santé, et aussi plus de policiers municipaux. Serge Grouard met aussi mettre en avant l'environnement : "On doit faire plus notamment pour l'isolation et le chauffage".

Du déjà vu dans les propositions ?

Pour construire la "ville de demain", Serge Grouard promet de remettre " l'humain" au cœur de son projet. Ca passe notamment par plus de verdure et moins de béton. Il veut également relancer des idées qui étaient déjà dans son programme en 2014 comme la suppression de la trémie Jaurès ou la création d'une passerelle le long du Pont George V. Pour conclure son meeting, il s'engage à prendre une mesure forte dès qu'il sera élu : réduire le train de vie de la mairie d'Orléans et baisser les indemnités des élus. Faut-il y voir une petite attaque contre Olivier Carré, l'actuel maire, épinglé il y a quelques mois pour ses frais d'hôtel et de déplacement ? " Pas du tout" répond Serge Grouard " mais on voit bien que nos concitoyens à Orléans et ailleurs ont besoin de transparence, d'égalité et il faut que les élus aussi montrent l'exemple".

Qui derrière lui ??

Serge Grouard espère présenter son projet en janvier et après seulement, il dévoilera la liste complète. On devrait y retrouver quelques élus actuels comme Florent Montillot, ex adjoint à l'Education et Thomas Renault, le gardien de but de l'USO Foot. La liste aura le soutien du parti Les Républicains, de l'UDI et du parti radical.