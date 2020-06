Coup de tonnerre à Strasbourg, où Jeanne Barseghian l'emporte au second tour des élections municipales. Illustration de la percée écologiste dans plusieurs villes de France.

Municipales à Strasbourg : l'écologiste Jeanne Barseghian l'emporte et crée la sensation

C'est une sacrée victoire pour Europe Écologie les Verts. La liste écologiste de Jeanne Barseghian arrive confortablement en tête du second tour des élections municipales à Strasbourg. Encore inconnue du grand public il y a quelques mois, elle totalise 41,71% des voix, contre 34,96% pour Alain Fontanel, le marcheur qui s'est allié aux Républicains, et 23,33% pour la socialiste Catherine Trautmann.

Jeanne Barseghian surfe sur la vague écologiste, élément marquant de ce second tour au niveau national. "C'est un moment historique, il y aura un avant et un après", affirme Yannick Jadot, le député européen EELV. L'abstention aura été extrêmement forte à Strasbourg dimanche, avec seulement 36,66% de votants, contre 54,72% de participation au second tour aux élections municipales de 2014.

Pour La République en marche, l'échec est retentissant. Alain Fontanel s'était allié aux Républicains pour tenter de rattraper son retard, sans succès. "Est ce que c'est une déception ? Est-ce qu'on voulait faire plus bouger les lignes dans des villes comme Strasbourg, qu'on espérait de meilleurs résultats ? Évidemment, oui", a réagi sur franceinfo Julien Denormandie, le ministre de la Ville et du Logement.

La socialiste Catherine Trautmann, avec laquelle l'alliance avec les écologistes avait échoué, a réagi dans la soirée de dimanche : "J'exprime mes vœux à Jeanne Barseghian qui aura à relever le défi de réunir Strasbourg et de faire face, avec succès, à la crise économique et sociale qui s’annonce".

Pour trouver le résultat des élections municipales dans une commune, inscrivez son nom dans le moteur de recherche :