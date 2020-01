Municipales : la circulaire Castaner, très contestée, en partie suspendue par le Conseil d'État

La circulaire Castaner, qui demandait aux préfets de ne pas prendre en compte la couleur politique des résultats aux municipales pour les communes de moins de 9.000 habitants, est en partie suspendue par le Conseil d'État, ont annoncé les Sages ce vendredi. La suspension porte notamment sur ce volet controversé, critiqué par de très nombreuses communes rurales et par l’opposition, de droite comme de gauche. La nuance "Divers centre", également très controversée, est aussi suspendue.

à lire aussi Municipales : l'Association des maires de France demande une modification de la circulaire Castaner

Les dispositions les plus controversées suspendues

Dans le détail, trois dispositions de la circulaire du ministre de l'Intérieur, dont les deux plus contestées, sont suspendues : l'attribution des nuances politiques par les préfets "dans les seules communes de 9.000 habitants et plus" et "les conditions de la nuance 'Liste divers Centre'".

La catégorie "Liste divers centre", appliquée aux communes de plus de 9.000 habitants, permettait au parti présidentiel de comptabiliser une liste dans son giron à partir du moment ou la majorité soutenait cette liste, même si elle avait été investie par autre parti.

"La circulaire sera modifiée", assure le ministère de l'Intérieur

Après l'annonce du Conseil d'État, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez ont assuré, que leur circulaire serait "modifiée". Ils soulignent que la circulaire sera "modifiée sans renoncer à répondre aux demandes des élus locaux et à correspondre aux mutations du paysage politique français".