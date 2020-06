Municipales : la Corrèze réélit les sortants, fait perdre LREM et ouvre la porte du Limousin à l'écologie

En Corrèze on votait ce dimanche dans une cinquantaine de communes pour ce second tour. Celui-ci a confirmé globalement ce qui s'était déjà passé au premier tour. Et il a également causé une première. Il y a désormais un maire écologiste en Limousin.