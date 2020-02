Municipales - La Hague, 11.600 habitants, aura plus d’élus que Cherbourg… et Bordeaux

La Hague (Manche) comptera plus de conseillers municipaux que Cherbourg et même Bordeaux

Manche, France

Le 15 mars, c’est le premier tour des élections municipales. Vous allez choisir les élus qui dirigeront votre commune pour les six prochaines années. Les conseils municipaux auront des effectifs variables, et parfois surprenants dans la Manche.

C’est par exemple la commune de la Hague (11.634 habitants) qui comptera le plus de conseillers municipaux dans le département de la Manche avec soixante-neuf sièges à pourvoir, soit autant que dans une commune de plus de 300.000 habitants ! C’est plus de conseillers municipaux qu’à Cherbourg, Montpellier et même Bordeaux (65 sièges) !

Cette bizarrerie a en fait une explication dans le code électoral. Pour bien comprendre, il faut se souvenir que le 1er janvier 2017, dix-neuf communes se sont regroupées pour former la commune nouvelle de la Hague. Les conseillers municipaux ont aussi été additionnés, soit un total de 234 élus.

Des règles spécifiques pour les communes nouvelles

La loi prévoit une transition en douceur. Lors de la première élection qui suit la création d’une commune nouvelle, le conseil municipal doit conserver au moins un tiers du nombre d’élus, avec une limite fixée à 69 conseillers municipaux.

Dans six ans, La Hague se limitera à 33 élus au conseil municipal, la norme pour une ville de cette taille.

Avec cette règle de calcul pour les communes nouvelles, Carentan-les-Marais (10.118 habitants) comptera après le scrutin 53 conseillers municipaux soit deux élus de moins que Cherbourg-en-Cotentin (79.200 habitants), la plus grande ville de la Manche.

Le nombre de conseillers municipaux selon la population

Moins de 100 habitants > 7 conseillers

De 100 à 499 habitants > 11 conseillers

De 500 à 1 499 habitants > 15 conseillers

De 1 500 à 2 499 habitants > 19 conseillers

De 2 500 à 3 499 habitants > 23 conseillers

De 3 500 à 4 999 habitants > 27 conseillers

De 5 000 à 9 999 habitants > 29 conseillers

De 10 000 à 19 999 habitants > 33 conseillers

De 20 000 à 29 999 habitants > 35 conseillers

De 30 000 à 39 999 habitants > 39 conseillers

De 40 000 à 49 999 habitants > 43 conseillers

De 50 000 à 59 999 habitants > 45 conseillers

De 60 000 à 79 999 habitants > 49 conseillers

De 80 000 à 99 999 habitants > 53 conseillers

De 100 000 à 149 999 habitants > 55 conseillers

De 150 000 à 199 999 habitants > 59 conseillers

De 200 000 à 249 999 habitants > 61 conseillers

De 250 000 à 299 999 habitants > 65 conseillers

Plus de 300.000 habitants (sauf Paris, Lyon et Marseille) > 69 conseillers

Les 49 exceptions dans la Manche pour les communes nouvelles

Avranches, 10.155 habitants > 35 conseillers

Bourgvallées, 3.123 habitants > 27 conseillers

Bricquebec-en-Cotentin, 5.899 habitants > 33 conseillers

Buais-les-Monts, 623 habitants > 19 conseillers

Canisy, 1.796 habitants > 23 conseillers

Carentan-les-Marais, 10.118 habitants > 53 conseillers

Cherbourg-en-Cotentin, 79.200 habitants > 55 conseillers

Condé-sur-Vire, 4.027 > 29 conseillers

Ducey-les-Chéris, 2.786 habitants > 27 conseillers

Gavray-sur-Sienne, 1.966 habitants > 23 conseillers

Gonneville-le-Theil, 1.553 habitants > 23 conseillers

Gouville-sur-Mer, 3.173 habitants > 27 conseillers

Grandparigny, 2.682 habitants > 27 conseillers

Juvigny-les-Vallées, 1.700 habitants > 27 conseillers

La Hague, 11.634 habitants > 69 conseillers

La Haye, 4.006 habitants > 37 conseillers

Le Grippon, 370 habitants > 15 conseillers

Le Parc, 911 habitants > 19 conseillers

Le Teilleul, 1.683 habitants > 23 conseillers

Lessay, 2.245 habitants > 23 conseillers

Marigny-le-Lozon, 2.645 habitants > 27 conseillers

Montsenelle, 1.407 habitants > 19 conseillers

Mortain-Bocage, 2.942 habitants > 27 conseillers

Moyon-Villages, 1.478 habitants > 19 conseillers

Orval-sur-Sienne, 1.150 habitants > 19 conseillers

Percy-en-Normandie, 2.583 habitants > 27 conseillers

Picauville, 3.278 habitants > 27 conseillers

Pont-Hébert, 1.987 habitants > 23 conseillers

Pontorson, 4.342 habitants > 29 conseillers

Port-Bail-sur-Mer, 2.588 habitants > 27 conseillers

Quettehou, 1.787 habitants > 23 conseillers

Quettreville-sur-Sienne, 3.194 habitants > 27 conseillers

Remilly-les-Marais, 1.103 habitants > 19 conseillers

Romagny-Fontenay, 1.318 habitants > 19 conseillers

Saint-Amand-Villages, 2.529 habitants > 27 conseillers

Saint-Hilaire-du-Harcouët, 6.094 habitants > 33 conseillers

Saint-James, 4.954 habitants > 31 conseillers

Saint-Jean-d’Elle, 2.460 habitants > 23 conseillers

Saint-Sauveur-Villages, 3.588 habitants > 29 conseillers

Sainte-Mère-Eglise, 3.077 habitants > 27 conseillers

Sartilly-Baie-Bocage, 2.812 habitants > 27 conseillers

Sourdeval, 3.173 habitants > 27 conseillers

Terre-et-Marais, 1.295 habitants > 19 conseillers

Tessy-Bocage, 2.357 habitants > 23 conseillers

Théreval, 1.800 habitants > 23 conseillers

Tirepied-sur-Sée, 947 habitants > 19 conseillers

Torigny-les-Villes, 4.352 habitants > 29 conseillers

Vicq-sur-Mer, 1.033 habitants > 19 conseillers

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, 3.878 habitants > 29 conseillers

(source : Préfecture de la Manche)