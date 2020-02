Municipales: la liste Bayonne Ville Ouverte se veut "à l'image de Bayonne"

Henri Etcheto a dévoilé sa liste "Bayonne ville ouverte" où trois conseillers sortants repartent avec lui. Une équipe "qui ressemble à la ville" affirme le candidat, "c'est l'ambition qu'on avait: tous les quartiers de la ville sont représentés, la rive droite et la rive gauche sont à parité, et on y trouve tous les horizons professionnels et toutes les opinions". Pas de logo de parti affiché ou mis en avant, mais "_la liste est clairement ancrée à gauche -affirme Henri Etcheto- ceux qui sont dans des partis de gauche n'en font pas mystère, même si les trois quarts des candidats sont sans étiquette_".

Henri Etcheto (conseiller sortant) Florence Dupreuilh Mixel Esteban Colette Capdevielle (conseillère sortante) André Artiaga (conseiller sortant) Juliette Brocard Alain Duzert (conseiller sortant) Cathy Liousse Hervé Pallas Myriam Di Costanzo François Touraton Anne Saint-Paul Michel Camiade Rachida Lacombre Pascal Del Prado Christine Gausset Benali Belkacem Sarah Aussel Jean-Claude Soudre Michèle Lorgery Joe Mendès Sophie Glavany Iker Etchepare Stéphanie Larrain Garbisu Renaud Garranx Karine De la Iglesia Benoit Basso Mireille Saint Macary Antonio Jimenez Fabienne Ducassou Thomas Ossard Fatima Zubillaga Lilian Behoteguy Halima Sabri Bartkowski Alex Houmine Hélène Uhaldeborde Pierre Lajournade Isabelle Duprat Franck Yves Guilbert Soumaya Norget Francis Dannoot Annie Darrieux François Gachassin Patricia Escapil Isidro Echeverria Anne Saglier Jean-Louis Luneau