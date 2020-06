La liste, née de la fusion de la liste de Jean-Philippe Grand (EELV) et celle du socialiste Baptiste Chapuis, s'appelle désormais "Orléans Solidaire Ecologique : le rassemblement de la gauche et des écologistes". Elle a été déposée en préfecture à Orléans, ce mardi, pour le 2ème tour des municipales

Municipales : la liste d'union de la gauche pour le second tour à Orléans officiellement déposée

Dominique Tripet (PC), Jean-Philippe Grand (EELV), Baptiste Chapuis (PS) et Valérie Corre (ex PS) seront respectivement n°2, n°1, n°3 et n°4 sur la nouvelle liste

C'est officiel : comme annoncée le 28 mai, les deux listes de gauche, présentes au premier tour des municipales à Orléans le 15 mars dernier, ont fusionné. La nouvelle liste s'appelle désormais "Orléans Solidaire Ecologique : le rassemblement de la gauche et des écologistes" et est menée, comme prévu, par Jean-Philippe Grand (EELV), actuel conseiller municipal d'opposition à Orléans. et conseiller régional en Centre Val-de-Loire.

Les trois noms suivants sur cette liste née de la fusion de la liste PS/PCF ("Faire respirer Orléans") et de la liste OSE (Orléans Solidaire Ecologique) sont comme prévus : Dominique Tripet (communiste), Baptiste Chapuis (socialiste), Valérie Corre (ex députée PS du Loiret, qui était numéro deux de la liste OSE au premier tour).

Viennent ensuite : Jean-Christophe Clozier, numéro cinq (issu de la liste OSE), Sarah Benayad (elle aussi issue de la liste OSE, elle vient du collectif citoyen Orléans Ensemble qui s'était allié à Jean-Philippe Grand avant le premier tour), Jérôme Bornet (5ème de la liste PS/PCF "Faire respirer Orléans" au premier tour), Ghislaine Kounowski, ex conseillère municipale socialiste (2008-2014).

Lancement de la campagne du second tour samedi prochain

Le lancement officiel de la campagne de cette liste d'union se fera samedi 6 juin prochain sur le pont George V, à Orléans, et "on parlera vélo", indique Jean-Philippe Grand. Tout un symbole sur ce pont dont une voie est depuis peu entièrement dédiée aux cyclistes sur décision du maire (et candidat soutenu par LREM) Olivier Carré.

Rappel des résultats du premier tour à Orléans

Rappelons qu'au premier tour, la liste OSE est arrivée troisième (19,2% des voix) et la liste PS/PCF quatrième (12,95%), derrière l'ex maire Serge Grouard (LR/UDI), en tête avec 35,6% et l'actuel maire Olivier Carré (24,1%)