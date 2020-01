Municipales : la liste Laval Écologique et Solidaire unit une partie de la gauche

Laval, France

"Il n'a pas de transition écologique sans justice sociale". Ce slogan énoncé par Isabelle Eymon, tête de liste de Laval Écologique et Solidaire, au début de la conférence de presse lundi 27 janvier résume les grandes lignes du programme défendu par la candidate à la mairie de Laval. "Nous voulons une protection sociale pour tous, les questions de santé, l'accueil et la garde des enfants, l'alimentation, les questions de transports. Toutes ces questions-là sont intimement liées aussi bien aux questions de transition écologique et énergétique qu'aux questions de solidarité." Un programme largement débattu et discuté par les membres de liste dont certains sont autour de la table ce lundi matin dans une brasserie de Laval.

22 femmes et 21 hommes, âgés de 22 à 72 ans

Les cinq colistiers présents représenteraient une pluralité de milieux socio-professionnels défendue par la liste. Autour de la table, Noémie Coquereau, 27 ans et militante associative, Geoffrey Begon, 40 ans, salarié à la FCPE et président de Laval Vivre Vert, Patrice Morin, 63 ans, retraité de l'Education Nationale et président de l'association Revivre, Guillaume Agositino, 34 ans, militant politique engagé dans la création de la Gauche Républicaine et Socialiste aux côtés d'Emmanuel Maurel, Camille Pétron, 30 ans, encartée au Parti Communiste et la CGT, Françoise Marchand 69 ans, ex-élue Europe Ecologie Les Verts.

Cinq partis représentés

Sur 43 membres de la liste, 22 femmes et 21 hommes, 40% sont ainsi engagés dans des partis politiques de gauche. Cinq partis sont représentés : Europe-Ecologie-Les-Verts, le Parti Communiste, la Gauche Républicaine et Socialiste, mais également Génération.s et le Parti Radical de Gauche. "On aurait souhaité avoir un éventail plus large, avoir une gauche unie," explique ainsi Patrice Morin, numéro 2 de la liste. "Mais dès le début des concertations, les Insoumis ont mis en évidence une problématique très forte, c'est le fait de s’inscrire dans une démarche qui exclurait de fait le Parti Socialiste. Or on essaye d'être dans un rassemblement le plus large possible." Des Insoumis "qui s'en prennent aujourd'hui uniquement à notre liste, poursuit-il. Ce qui est un peu dommage car on est plus proche idéologiquement de la liste des Insoumis que de celle de Monsieur Pillon".

Mais l'essentiel est ailleurs : "prendre la mairie pour offrir aux Lavalloises et Lavallois une autre perspective," dit Patrice Morin. L'ensemble du programme sera ainsi présenté courant février.