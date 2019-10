Municipales : la République en Marche apporte son soutien à Marie-Agnès Linguet (UDI) à Fleury-les-Aubrais

La République en Marche continue de préparer la campagne des municipales 2020. Après Olivier Carré (ex LR) à Orléans, le parti présidentiel soutient Marie-Agnès Linguet, maire sortante (UDI) de Fleury-les-Aubrais, plutôt que la marcheuse Fabienne Leproux.

Fleury-les-Aubrais, France

La décision doit être officialisée ce lundi soir par la commission nationale d’investiture (CNI) de la République en Marche, mais elle a déjà été prise au niveau départemental par le comité politique de LREM dans le Loiret. Le parti présidentiel apporte son soutien à Marie-Agnès Linguet, maire de Fleury-les-Aubrais, candidate à sa propre succession lors des élections municipales de mars 2020.

Comme Olivier Carré (ex LR), maire d'Orléans, comme Matthieu Schlesinger (centre-droit) à Olivet, comme Nicolas Bonneau (ex PS) à la Chapelle-Saint-Mesmin, maires sortants soutenus par LREM, Marie-Agnès Linguet (UDI) n'est pas adhérente de la République en Marche. Mais elle obtient donc ce soutien du parti présidentiel, dans la troisième plus importante ville du Loiret (en termes de nombre d'habitants,)

LREM ne soutient pas la liste de la marcheuse Fabienne Leproux

Faut-il y voir la stratégie globale de LREM pour le scrutin municipal qui semble être de soutenir un maximum de maires sortants ? Faut-il y voir la conséquence de la récente alliance à l'Assemblée nationale entre l'UDI de Jean-Christophe Lagarde et la majorité ? En tout cas, le parti présidentiel préfère soutenir Marie-Agnès Linguet plutôt que Fabienne Leproux, pourtant adhérente à En Marche.

La majorité municipale divisée à Fleury

Cette dernière vient d'être démise de ses fonctions d'adjointe, vendredi dernier, par Marie-Agnès Linguet qui lui reproche sa volonté de constituer avec d'autres une liste citoyenne et sans étiquettes pour le scrutin municipal à Fleury-les-Aubrais. "On ne peut pas être un pied dans la majorité et un pied dehors, c'est une question de loyauté", explique Marie-Agnès Linguet qui a démis de leurs fonctions trois autres adjoints de Fleury.