Municipales à La Rochelle : "Les verts ont décidé de rester à quai" annonce Jean-François Fountaine

Jean-Marc Soubeste (à gauche), le candidat vert et Jean-François Fountaine (à droite), le maire sortant de La Rochelle seront adversaires au second tour des municipales le 28 juin

Les verts ont décidé de ne pas faire alliance avec le maire sortant au second tour des municipales à La Rochelle, à l'issue d'un vote interne vendredi. "Ils ont choisi de rester à quai", commente sobrement Jean-François Fountaine, le maire arrivé en seconde position au premier tour avec 32.61% des suffrages, derrière Olivier Falorni, le député de la Charente-Maritime qui avait recueilli 33.26% des voix. Il y aura donc une triangulaire incertaine le 28 juin à La Rochelle. Personne ne se hasardera à faire des pronostics sur l'issue du scrutin !

Les verts, qui ont travaillé avec nous, avaient très envie de continuer. - Jean-François Fountaine

"Sur le plan du programme, on était tombé complètement d'accord", affirme Jean-François Foutaine, à tel point qu'il a décidé d'intégrer dans son programme du second tour des suggestions des verts : "Je pense au projet alimentaire de territoire, et aussi à une expérimentation sur le minimum social garanti". Pas de point de blocage non plus concernant les places au sein de la liste selon lui, "à l'issue du premier tour, on était sur un rapport deux tiers, un tiers".

S'il dit ignorer les raisons du refus, Jean-François Fountaine indique qu'il avait senti, depuis quelques semaines, que certains ne voulaient pas d'une alliance : "Ceux qui ont travaillé avec nous avaient très envie de continuer, parce qu'ils sont plutôt fiers de ce qu'on a fait ensemble". Allusion à Jean-Marc Soubeste, la tête de liste des verts, ancien adjoint aux mobilités dans la majorité du maire sortant, et à Brigitte Desveaux, vice présidente en charge du transport et de la mobilité à la CDA de La Rochelle.

Pendant six ans, les verts ont pesé dans la politique transport et environnement de la majorité municipale rochelaise. Ils sont à l'origine de décisions marquantes : le Vieux Port piéton, la politique vélo, le territoire zéro carbone etc.

Jean-François Fountaine en difficulté pour le second tour

Le maintien d'une troisième liste au second tour à La Rochelle complique la tâche du maire sortant arrivé en deuxième position derrière Olivier Falorni, son ancien allié, le député de la Charente-Maritime avec lequel il est aujourd'hui fâché. "Ça crée une situation politique différente", se contente de répondre Jean-François Fountaine, déjà lancé à la conquête des électeurs des verts : "Ceux qui pensent que la place de l'environnement est importante à La Rochelle n'hésiteront pas à nous choisir parce que Jean-Marc Soubeste a fait un score qui le met très loin de capacités de gagner".