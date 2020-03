Municipales : Le coronavirus contraint les mairies du Poitou à un dispositif exceptionnel

Les électeurs sont appelés à voter ce dimanche à l'occasion du premier tour des élections municipales. Participation, résultats, réactions : suivez la soirée électorale en direct dès 20 heures, sur le site internet, les pages Facebook et Twitter de France Bleu Poitou.

Des mesures spécifiques ont été mises en place dans chaque bureau de vote de la Vienne et des Deux-Sèvres

Des mesures de précaution ont été prises dans les bureaux de vote des 522 communes du Poitou pour limiter tout contact et permettre aux électeurs de voter en toute sécurité malgré l'épidémie de coronavirus.

Il a été demandé aux communes de disposer les isoloirs de telle sorte que les habitants n'aient pas à toucher les rideaux.

Dans tous les bureaux de vote où cela est possible, les isoloirs sont tournés vers le mur pour éviter de manipuler les rideaux. © Radio France - Thibault LAMBERT

Dans les bureaux de vote de Poitiers, des marquages au sol indiquent l’espacement entre chaque élécteur tout au long du parcours. © Radio France - Thibault LAMBERT

Il vous est fortement recommandé d'amener votre propre stylo pour émarger sur la liste électorale. A Poitiers, 100 crayons par bureau de vote seront disponibles et ils seront désinfectés après chaque utilisation. Les isoloirs, les crayons mais aussi les tables, l'urne feront l'objet d'un nettoyage très régulier. Il sera également demandé aux électeurs de respecter un espace d'un mètre entre eux et pour les personnes âgées ou fragile, il est conseillé de se rendre au bureau de vote en début d'après midi, période où il y a traditionnellement moins d'affluence.

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition et les bureaux de vote seront vaporisés très régulièrement © Radio France - Thibault LAMBERT

256 maires à renouveler dans les Deux-Sèvres et 266 dans la Vienne

Les électeurs sont appelés ce dimanche 15 mars à glisser leur bulletin dans l'urne pour élire leur maire dans 34.968 communes en France. Dans les Deux-Sèvres, il y a 256 maires à renouveler, 266 dans la Vienne. Dans ce département, 303.300 électeurs sont appelés aux urnes.

