Municipales : le maire de Bassens tirera sa révérence en mars prochain

Bassens, France

Il l'a annoncé en début d'année dernière, le maire de Bassens ne se présentera pas aux élections municipales de mars prochain. Âgé de 77 ans et doté de 43 ans d'expérience municipale, Jean-Pierre Turon estime qu'il est l'heure pour lui de laisser la place aux plus jeunes.

"Ce qui ne veut pas dire ne pas continuer à s'occuper de la commune , s'empresse-t-il de préciser, mais, d'une autre façon ". L'édile compte s'engager dans les structures associatives locales et travailler sur une meilleure connaissance de l'histoire de la commune, tout en gardant un œil attentif sur la mairie.

Pour Jean-Pierre Turon, maire de Bassens, l'heure est venue de laisser la place à d'autres générations "plus adeptes aux nouvelles technologies" Copier

Élu au conseil municipal en 1977, l'ancien enseignant d'histoire-géographie deviendra ensuite maire adjoint, puis premier adjoint, avant d'être élu maire en 2001.

Pour Nicole, une résidente d'origine espagnol arrivée à Bassens il y a plus de trente ans, "le maire a complètement transformé la ville". En pensant au départ de celui qu'elle croise tous les dimanche matin au marché, elle ne peut s'empêcher de lâcher une petite larme. "Des gens émues de son départ, comme moi, il y en a beaucoup" souligne-t-elle. Un maire "proche de ses habitants" selon Sarah, habitante de la commune depuis 2008. "Mais, il faut qu'il passe le relais maintenant".

28 % des maires ont déclaré ne pas se représenter en 2020

Selon une enquête Cevipof-Association des maires de France parue le 14 novembre dernier, moins d'un maire sur deux souhaite se représenter aux prochaines élections municipales. Si certains édiles se disent encore indécis, 28% d'entre eux préfèrent passer la main. En 2014, Jean-Pierre Turon avait déjà hésité a renoncer à un nouveau mandat, mais "l'avis de tempête" sur les collectivités locales lui en avait empêché.

"La baisse des dotations, la nouvelle répartition des compétences et la recherche de minorer le rôle des maires et des communes", tant de raison ont fait que le maire a préféré "mener le navire" pendant encore six ans. "Aujourd'hui, malgré la tourmente, le navire est en bon état et peut affronter les défis de l'avenir" souligne l'élu socialiste. Son actuel conseiller aux affaires numériques et au développement durable, Alexandre Rubio, a été désigné pour assurer "la relève", sous réserve que les électeurs valident le choix du maire sortant en mars prochain.

Il affrontera aux urnes Florence Fabry, cheffe de l'opposition municipale, unique autre candidate déclarée pour le moment.