Municipales : pourquoi le maire de Pithiviers refuse de participer au débat organisé par France Bleu Orléans

Après Montargis, Orléans, et Fleury-les-Aubrais, France Bleu Orléans organise un nouveau débat avant le second tour des élections municipales consacré cette fois à la ville de Pithiviers, dans le nord du Loiret. Quatre listes s'affrontent, mais seuls trois candidats acceptent de débattre. Le maire sortant, Philippe Nolland (divers centre, liste "Tous citoyens : réussir pour Pithiviers", 22,5% au premier tour), nous a en effet fait savoir qu'il refuse d'y participer.

Un débat à trois

Seront présents ce mercredi dans notre studio : Maxime Buizard ("Pithiviers au coeur", divers droite, 21,75%), Thierry Stromboni ("Pithiviers maison commune", divers gauche) et Christophe Simonet, qui avait obtenu 21,37% au premier tour (sa liste classée "divers" "Créons un avenir pour Pithiviers", est issue d'une fusion avec celle de Clément Masson, 16,59% au premier tour). Le débat sera diffusé de 18h30 à 19h00 sur France Bleu Orléans.

Philippe Nolland "n'en voit pas l'utilité"

Philippe Nolland, élu maire de Pithiviers en 2014, nous a indiqué qu'il ne souhaitait pas débattre, lui qui était présent au débat que nous avions organisé avant le premier tour. Philippe Nolland, précise : "je n'en vois pas l'utilité, j'ai l'expérience du premier débat, on n'a pas vraiment débattu sur le fond, ce n'est pas de votre faute, mais c'est comme ça", explique Philippe Nolland (retrouvez l'intégralité de notre émission avant le premier tour pour vous faire votre opinion).

Une décision que regrette France Bleu Orléans, mais le débat est (bien évidemment) maintenu, afin de permettre aux auditeurs de comprendre les enjeux de ce scrutin à Pithiviers et aux candidats de confronter leurs programmes

Des gens qui n'ont qu'un projet, abattre le maire de Pithiviers"

"Vu le déroulement de la campagne actuellement, avec des gens qui n'ont qu'un projet, c'est d'abattre le maire de Pitihiviers et de lui taper dessus, c'est leur seul dénonimateur commun. Ils tapent sur ma personne, alors que sur le fond, mon bilan ne les intéresse pas"

On a un très bon bilan"

"Je défends mon bilan auprès des électeurs, on a un très bon bilan, on ne peut pas être attaqués sur le bilan, on ne peut pas l'être, on a redressé les finances de la ville, on a fait des travaux d'équipements pour la ville sur trois ans, et pas six car il fallait redresser les finances, mais les habitants sont parfaitement au courant de notre bilan", conclut le maire sortant de Pithiviers.