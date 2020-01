Municipales à Chambéry : le maire Michel Dantin repart avec un nouveau binôme

Le maire de Chambéry Michel Dantin ne repart pas en campagne avec sa première adjointe Josiane Baud, mais a choisi Alexandra Turnar comme numéro 2 de sa liste. Elle est actuellement adjointe à l'Habitat et à la Culture, et notamment assistante parlementaire du sénateur LR Jean-Pierre Vial.

Chambéry, France

"J'ai 60 ans aujourd'hui, je dois également préparer des passages de relais" explique Michel Dantin, le maire sortant de Chambéry. Il va constituer un nouveau binôme pour mener sa liste aux élections municipales au mois de mars avec Alexandra Turnar, 38 ans, actuellement adjointe à l'Habitat et à la Culture. Elle est également présidente de Cristal Habitat, conseillère régionale LR d'Auvergne-Rhône-Alpes et assistante parlementaire du sénateur LR de la Savoie Jean-Pierre Vial. Autant d'expériences louées par Michel Dantin, "dans un duo de tête, nous avons besoin d'avoir cette ouverture d'esprit" développe-t-il. Le maire sortant assure avoir pris cette décision en accord avec sa première adjointe à la mairie, Josiane Baud.

Michel Dantin a renouvelé un tiers de son équipe municipale actuelle pour constituer sa liste "Aimer Chambéry, c'est agir avec vous", sans étiquette (même si Michel Dantin revendique sa couleur politique de centre droit).

Seuls 5 noms sur les 44 qui constitueront le reste de sa liste sont pour le moment connus. On retrouve son adjointe Alexandra Turnar, donc numéro 2 sur sa liste. Les 4 autres ne font pas partie de l'équipe municipale actuelle : Guy-Pierre Martin, retraité, resté à la tête pendant plus de dix ans de l'hôpital de Chambéry (Centre Hospitalier Métropole Savoie), Marie-Hélène Fivel, issue également du monde médical, engagée notamment au sein de l'association spécialisée en addictologie Le Pélican, Pierre-Antoine Davanne, ingénieur travaillant notamment sur la ligne Lyon-Turin, et Laïla Kouari, cadre dans une entreprise du bâtiment.