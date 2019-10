Municipales : Le maire sortant de Dole Jean-Baptiste Gagnoux, candidat soutenu par Les Républicains et LREM

La République en Marche a officiellement apporté son soutien au maire actuel de Dole Jean-Baptise Gagnoux. Ex adhérent des Républicains, il sera aussi le candidat de la droite et il sera soutenu par l'ancien maire et actuel député LR Jean-Marie Sermier.