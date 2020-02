Municipales : le Nordiste Doublet produit les écharpes des futurs maires

Doublet, spécialiste des drapeaux, confectionne les écharpes de maire, et fabrique les urnes, les isoloirs et les panneaux électoraux. A un mois des élections municipales, l'activité est intense.

Avelin, France

Plus qu'un mois avant le premier tour des élections municipales. Le 15 mars, vous êtes appelés aux urnes pour élire ceux qui vont représenteront dans votre commune, et notamment celui ou celle qui portera l'écharpe de maire.

Au cœur de ce processus, il y a une entreprise nordiste : Doublet, basée à Avelin, au Sud de Lille. Cette société, qui compte 300 salariés dont 120 sont basés à Avelin, est historiquement spécialisée dans les drapeaux et les barrières, mais elle fabrique aussi les urnes, les isoloirs, les panneaux électoraux, et confectionne les fameuses écharpes bleu-blanc-rouge pour les maires et leurs adjoints.

Il faut être irréprochable - Philippe Biro, directeur commercial

Cette période pré-électorale est donc cruciale pour Doublet, qui a réalisé un tiers de son chiffre d'affaire du mois de janvier grâce aux commandes des mairies. Philippe Biro, le directeur commercial, reconnaît qu'il y a "toujours une pression, parce qu'on est sur un moment officiel, qui représente notre pays et nos valeurs. Il faut être irréprochable".

Une heure de travail à la main pour une écharpe

Dans l'atelier de confection, Michelle Houste, 12 ans de maison, fait défiler les rouleaux de tissu tricolore entre ses mains expertes, il lui faut une heure pour fabriquer une écharpe : "quand je vois des maires à la télé, je me dis 'c'est peut-être moi qui l'ai faite'. Ça représente la France, c'est made in France !". Deux tailles sont proposées, 1,80 ou 2 mètres, et les écharpes sont réglables pour s'adapter à tous les gabarits de maire. Ensuite elles peuvent être agrémentées de franges, et de glands : doré pour le maire, argenté pour ses adjoints.

Un quart des maires sortants ne compte pas se représenter, alors beaucoup de mairies renouvellent leur stock d'écharpes pour les futurs nouveaux élus. C'est donc une grosse activité pour Doublet ces temps-ci. Pour les urnes, les panneaux et les isoloirs en revanche, les livraisons sont déjà faites dans les municipalités qui souhaitaient en changer. Parmi les gros clients de l'entreprise nordiste en période électorale : la ville de Paris.

