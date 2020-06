La campagne officielle du second tour des élections municipales débutera le lundi 15 juin. Au total, 64 communes sur 528 sont concernées en Berry.

Municipales : le point sur le second tour en Berry

Le second tour doit avoir lieu le 28 juin. (Illustration)

Les candidats aux élections municipales ont déposé leurs listes mardi 2 juin pour le second tour qui doit avoir lieu le 28 juin. Près de 74 000 électeurs sont appelés à voter en Berry.

Au total, 32 communes sont concernées par ce second tour dans l'Indre ainsi que 32 dans le Cher. Une élection et une campagne inédite en raison de la crise sanitaire.

La majorité des maires élus au premier tour

La très grande majorité des communes ont élu leur maire dès le premier tour des élections municipales.

À Châteauroux, dans l'Indre, le maire sortant Gil Averous a été largement réélu avec 70,06% des voix. C'est aussi le cas à La Châtre ou encore Argenton-sur-Creuse et Issoudun. Les résultats du premier tour dans ce département sont à retrouver dans cet article.

Dans le Cher, à Vierzon, Nicolas Sansu a lui aussi était réélu dès le premier tour avec 50,18% des voix. Mais d'autres communes, comme Bourges, n'ont pas obtenu le résultat final. Yann Galut est arrivé en tête avec 32,42% des voix.

Duel à Bourges au second tour

À Bourges, le rassemblement est le mot d'ordre à gauche comme à droite et au centre. Les électeurs auront donc le choix entre deux listes pour le second tour.

Un accord in extremis a été trouvé entre Philippe Mousny (LR) et Pascal Blanc, le maire sortant (mouvement radical, soutenu par LREM). À gauche, Yann Galut et Irène Félix ont également choisi d'unir leurs forces. Ils totalisent à eux deux près de 50 % des suffrages au premier tour.

Les 32 communes concernées par le second tour dans l'Indre

Aize

Anjouin

Azay-le-Ferron

Baudres

Buxeuil

Celon

Cléré-du-bois

Coings

Cluis

Diors

Douadic

Ingrandes

Jeu-Maloches

Le Menoux

Le Tranger

Levroux

Lourdoueix-Saint-Michel

Lys-Saint-Georges

Mauvières

Ménétréols-sous-Vatan

Montchevrier

Montipouret

Murs

Orsennes

Préaux

Prissac

Saint-Christophe-en-Bazelle

Saint-Gilles

Saint-Marcel

Sassierges-Saint-Germain

Velles

Vigoulant

Les 32 communes concernées par le second tour dans le Cher

Arçay

Azy

Barnay

Blet

Bourges

Brinay

Bruère-Allichamps

Chârost

Civray

Clémont

Carquoy

Chaumoux-Marcilly

Epineuil-le-Fleuriel

Givardon

Graises

Herry

Le Châtelet

Massay

Menetou-Couture

Neuilly-en-Dun

Orcenais

Preuilly

Quincy

Reigny

Saint-Christophe-le-Chaudry

Saint-Florent-sur-Cher

Sainte-Hilaire-en-Lignières

Sancergues

Sury-és-Bois

Veaugues

Vernais

Vignous-sous-les-Aix

Retrouvez le détail des résultats dans l'Indre et le Cher et les listes en présence sur le site du ministère de l'Intérieur.