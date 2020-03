Municipales : le point sur les enjeux pour les grands partis politiques

Ce dimanche, les Français sont appelés à voter pour le premier tour des élections municipales. Outre les enjeux locaux, les grands partis politiques veulent se servir de ce dernier rendez-vous électoral avant les législatives et présidentielle de 2022 comme tremplin. Un scrutin qui sera par ailleurs perturbé par l'épidémie de coronavirus. Tour d'horizon de ces enjeux.

LREM s'attend au pire

Promise à des résultats modestes au mieux, humiliants au pire, La République en marche aborde le scrutin sans illusions, au terme d'une campagne marquée par des stratégies contestées et des divisions internes parfois importantes. Près de trois ans après l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, LREM, en quête d'ancrage local, se présente dans une grosse moitié des villes de plus de 9.000 habitants, avec des têtes de listes soit "investies", soit "soutenues" - pour bon nombre d'entre elles, il s'agit de maires sortants. C'est avant tout sur eux que reposent les espoirs des marcheurs pour remplir leur objectif de "faire élire 10.000 conseillers municipaux" sur tout le territoire, rappelle le patron du parti, Stanislas Guerini.

Les objectifs principaux du parti de la majorité semblent bien incertains : d'abord à Lyon, où le sortant Gérard Collomb est menacé par son ex-dauphin devenu dissident David Kimelfeld, ensuite à Strasbourg, Besançon ou Metz. Pire, même Le Havre, où se présente le Premier ministre Édouard Philippe, suscite des inquiétudes. Sans parler de l'explosion en vol de Benjamin Griveaux à Paris, remplacée en dernière minute par Agnès Buzyn.

Fort de leur ancrage local, les "vieux partis" veulent leur revanche

Les partis du "vieux monde" entendent bien remonter la pente à l'occasion de ces municipales, car ils bénéficient historiquement d'un confortable ancrage local. "Rebond" pour les Républicains, "acte de renaissance" pour les socialistes : les deux partis, hégémoniques pendant des décennies mais piteusement éliminés dès le premier tour de la présidentielle de 2017, ont pour enjeu commun de prouver qu'ils peuvent encore exister, et envisager la présidentielle de 2022.

En ces "temps de rejet" où le maire semble rester seul crédible, les deux partis partent tous deux avec l'avantage considérable d'une bonne implantation locale, où la "prime au sortant" joue traditionnellement, à l'inverse d'une République en marche manquant d'ancrage. À gauche, il faut cependant observer de près le rapport de force entre les écologistes d'EELV et les socialistes. Les Verts, qui servent traditionnellement de force d'appoint aux socialistes au second tour, profitent de la prise de conscience de l'urgence écologique et ambitionnent de s'imposer à Besançon, Tours, Rouen ou bien sûr Grenoble, quand le PS tentera surtout de conserver ses bastions, de Paris, Lille, Rennes ou Nantes.

Un Rassemblement national aux ambitions modestes

Pour le Rassemblement national, les municipales sont toujours un rendez-vous compliqué. Dans la dernière ligne droite de la campagne, Marine Le Pen a cherché à mobiliser ses électeurs sur des enjeux nationaux voire internationaux, au premier rang desquels l'immigration, une tradition pour ce parti dans un scrutin local qui lui est peu favorable. Le parti souhaite avant tout conserver la dizaine de villes déjà gagnées en 2014. Le parti a déposé 410 listes et en soutient une cinquantaine d'autres, selon Marine Le Pen, au lieu des 600 présentées en 2014 et des près de 600 escomptées par le porte-parole Sébastien Chenu début janvier. Comme les autres partis, le RN pâtit d'une crise de l'engagement, à laquelle s'ajoute dans son cas une étiquette qui continue de faire peur, y compris lorsqu'il s'agit de trouver des volontaires pour constituer les listes.

La gauche de la gauche réclame un vote sanction

Même stratégie de "nationalisation" de ces élections du côté de La France Insoumise. Le 8 mars, le député du Nord Adrien Quatennens a appelé à faire des élections municipales une "motion de censure citoyenne" contre un gouvernement qu'il juge "illégitime" sur la réforme des retraites. Notamment "si Édouard Philippe est battu au Havre, c'est le gouvernement qui peut tomber et dans ce cas-là, on aura été au bout de la logique de motion de censure citoyenne", a-t-il ajouté. Le député LFI Eric Coquerel a de son côté appelé à "écraser partout les listes LREM".