Municipales : Le RN "sur la voie de trouver" une tête de liste à Orléans selon Jordan Bardella

Mer, France

"Le Rassemblement National, Marine Le Pen a besoin de vous : si ce n'est pas déjà fait, inscrivez vous sur les listes de vos communes." C'est ainsi que Jordan Bardella commence son discours ce samedi 25 janvier à la Halle de Mer (41).

Une réunion publique du RN avait lieu ce samedi 25 janvier à la Halle de Mer (41). © Radio France - Mathilde Bouquerel

A un mois et demi du premier tour des élections municipales, le vice-président du RN vient notamment chercher de potentiels colistiers pour les communes de Centre Val-de-Loire qui en manquent.

Un risque pour le RN de ne pas être représenté à Orléans

C'est le cas pour la préfecture régionale : Orléans. Le 10 janvier dernier, le délégué régional loirétain du Rassemblement National Ludovic Marchetti a annoncé qu'il se retirait de la course aux municipales, pour raisons de santé.

Le public présent à la réunion a été incité à s'inscrire sur les listes RN aux municipales de leurs communes © Radio France - Mathilde Bouquerel

C'est donc au numéro 2 de la fédération, Valentin Manent qu'incombe désormais la tâche de compléter la liste RN à Orléans, avec les noms manquants aux 55 requis ainsi que, surtout, un chef de file suffisamment rassembleur. Valentin Manent qui concédait à nos confrères de La République du Centre : "Il y a un risque qu'on n'ait pas de liste à Orléans."

Jordan Bardella reste confiant

Et il est vrai que trouver un leader et une partie des colistiers d'ici un gros mois, le 27 février étant la date limite de dépôt des listes en préfecture, semble difficile. Pourtant, Jordan Bardella reste confiant.

Pour Jordan Bardella, le RN est "sur la voie de trouver une alternative" à Ludovic Marchetti. © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Il y a des commissions d'investiture qui se réunissent chaque semaine partout en France, on continue d'investir des candidats", affirme-t-il, "A Orléans on cherche activement une alternative et _on est je l'espère sur la voie de la trouver_."

Aux dernières élections municipales en 2014, le Rassemblement National avait fait le bon score de 10,31%.