Municipales : le second tour se prépare dans la Marne et les Ardennes

Dans 113 communes de la Marne et 68 communes des Ardennes, les électeurs sont appelés à voter dimanche 28 juin pour un second tour inédit des élections municipales. Inédit parce qu'il va se tenir trois mois après le premier tour en raison de la crise sanitaire liée au virus du Covid-19. Dans quatre communes ardennaises, Chappes, Liry, Oches et Semide, aucune candidature n'a été déposée pour les sièges manquants au premier tour. Dans ces communes, le conseil municipal, même incomplet, pourra se réunir pour élire maire et adjoints. Pour la grande majorité des communes qui organisent le second tour dans la Marne et les Ardennes, il s'agit de compléter le conseil municipal. Pour dix-sept autres, des communes de plus de 1000 habitants, il s'agit en revanche de désigner tout un conseil municipal et de faire émerger une majorité.

Une triangulaire à Sedan

Dix communes ardennaises de plus de 1000 habitants sont concernées par le second tour. Á Sedan, les trois listes qualifiées le 15 mars dernier se maintiennent. Pas de fusion à droite pour faire face au maire sortant Didier Herbillon. Bertrand Bonhomme et la conseillère départementale Odile Bertheloodt ne se sont pas accordés sur un projet commun. Quatre co-listiers d'Odile Bertheloodt ont claqué la porte, évoquant des divergences de stratégie, d'idées et de communication. Il y aura donc une triangulaire à Sedan le 28 juin. Le sortant Didier Herbillon ayant obtenu 43,21% des suffrages au premier tour et 285 voix d'avance sur Odile Bertheloodt.

Un duel à Revin

Les deux listes de gauche ont fusionné à Revin pour tenir tête au sortant Daniel Durbecq. Arrivé en tête au premier tour avec 33% des voix, il fera face à Christophe Léonard qui comptait cent voix de retard au premier tour mais qui pourra sans doute compter sur une partie des 513 voix obtenues par Dominique Ruelle qui ne se représente pas.

Une quadrangulaire à Châlons-en-Champagne

Dans le département de la Marne, sept communes de plus de 1000 habitants organiseront un second tour de scrutin. Á Châlons-en-Champagne, Benoist Apparu qui a viré en tête avec 46% des bulletins sera opposé à Rudy Namur (25, 56% au premier tour), Alain Pierrejean (15,43 %) et Dominique Vatel ( 12,97). La gauche n'a pas pu s'entendre autour d'un projet commun.

Une triangulaire à Vitry-le-François

Les listes de Cyril Triolet et Linda Munster ont fusionné pour le second tour. Ensemble, ils pèsent 43,50 des voix à l'issue du premier tour. Mais une élection n'est pas une simple addition, surtout après trois mois de crise sanitaire pendant laquelle les maires sortants ont pu monter en première ligne. A Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet devra aussi affronter le candidat du Rassemblement National, Pascal Erre.