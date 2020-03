Municipales : le "sorcier" du FC Nantes Japhet N'Doram soutient Johanna Rolland

Johanna Rolland, le maire socialiste de Nantes candidate à sa réélection aux municipales des 15 et 22 mars a présenté son programme en faveur du sport mercredi. Elle a annoncé avoir reçu le soutien de plusieurs personnalités et sportifs de haut niveau dont celui d'une légende du FC Nantes, Japhet N'Doram, champion de France en 1995. Le capitaine du HBCN Rock Feliho ainsi que le président du club Gaël Pelletier apportent eux aussi leur soutien à la maire sortante tout comme Monique Bernard la présidente du VBN (volley féminin de Nantes), les navigateurs Armel Tripon et Corentin Douguet et l'athlète Agnès Raharolahy, championne d'Europe en 2014 de 4x100 m.

Modernisation de la Beaujoire

Au cours de sa conférence de presse, Johanna Rolland a rappelé que la ville compte 60 000 licenciés dans 115 disciplines différentes et elle a confirmé la modernisation du stade de la Beaujoire pour l'accueil de la prochaine coupe du monde de rugby en 2023 et des Jeux Olympiques l'année suivante.