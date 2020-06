Municipales : les taux de participation en Loire-Atlantique et en Vendée à la mi-journée

Les premiers taux de participation au second tour des élections municipales sont publiés en Loire-Atlantique et en Vendée. A Nantes à 11h, 6,66 % des électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote. A titre de comparaison, ce taux était de 11.72% au premier tour le 15 mars dernier, et de 9.84% au second tour en 2014 à la même heure.

En Vendée, la tendance s'inverse à la mi-journée

A midi, le taux de participation en Vendée est de 17,23%, c'est plus qu'au premier tour à la même heure (16,92%). A la Roche-sur-Yon, à 12h, le taux de participation est de 18,15 %.C'est moins qu'en 2014 à la même heure : le taux était de 26.26%. Au premier tour du 15 mars dernier, à midi, 20,53 % des électeurs s'étaient rendu aux bureaux de vote.

A l'échelle nationale, la participation est de 15,29% et est globalement en baisse par rapport au premier tour à midi.

Les bureaux sont ouverts jusqu'à 18h, 19h ou 20h ce dimanche selon la taille de la commune. Des mesures sanitaires sont mises en place pour éviter toute propagation du coronavirus. Le port du masque est obligatoire et du gel hydroalcoolique est à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote. Retrouvez les résultats des élections municipales sur notre site internet après 20h.