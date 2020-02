Municipales : légère hausse des candidatures dans le Nord

À deux semaines du premier tour, la préfecture du Nord a fait les comptes puisqu'il n'est plus possible depuis ce jeudi de déposer un dossier. Pour le scrutin de mars, 28.452 candidatures ont été enregistrées dans le département du Nord. C'est 158 de plus par rapport au précédent scrutin en 2014. L’ensemble des communes de 1.000 habitants et plus disposent d’au moins une liste candidate. Toutes les communes de moins de 1 000 habitants ont un nombre suffisant de candidats.

Les chiffres à retenir

62 % des conseillers municipaux sortants sont à nouveau candidats, soit un niveau sensiblement équivalent à 2014 (64 %) et supérieur à 2008 (45 %)

53 % des candidats sont des hommes et 47 % sont des femmes. 684 hommes et 166 femmes sont têtes de liste (contre 134 en 2014)

9 % des candidats sont âgés de 18 à 30 ans, 64 % de 30 à 60 ans et 27 % de plus de 60 ans

183 candidats sont ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne

Toutes les listes définitives pour le premier tour du 15 mars sont consultables sur le site internet de la préfecture du Nord.