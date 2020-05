Municipales : 32 communes des Alpes-Maritimes concernées par le second tour

Le gouvernement a tranché : le second tour des élections municipales aura avoir lieu le 28 juin prochain. "Il faut vivre avec le virus, et donc de faire vivre notre démocratie avec ce virus et malgré ce virus, et ne pas la mettre entre parenthèses” a déclaré le Premier ministre ce vendredi. Mais cette décision est "réversible", précise Edouard Philippe. Le conseil scientifique se prononcera d'ici deux semaines, un nouveau report est envisagé, au plus tard en janvier 2021, si la situation épidémique se dégrade.

Second tour dans 32 communes des Alpes-Maritimes

Près de 5.000 communes en France doivent organiser un second tour pour ces élections municipales. 32 sur 163 dans les Alpes-Maritimes (liste ci-dessous). Un cinquième donc, mais cela représente tout de près de la moitié des électeurs inscrits dans le département. 366.709 Maralpins sont appelés aux urnes le 28 juin. Un chiffre aussi important parce que Nice n'a pas élu son conseil municipal au premier tour. La ville compte a elle seule 215.478 électeurs sur 766.981 dans les Alpes-Maritimes soit 28,09% des inscrits. Le maire-sortant Christian Estrosi est en ballottage favorable avec plus de 47,6% des suffrages. Au second tour, il sera opposé Philippe Vardon, candidat du Rassemblement National et à l'écologiste Jean-Marc Governatori.

Une dizaine de villages de moins de 1.500 habitants ne connaissent pas non plus le nom de leur maire pour cette nouvelle mandature.

Auribeau-sur-Siagne

Auvare

Bezaudun-les-Alpes

Cagnes-sur-Mer

Carros

Châteauneuf-Villevielle

Conségudes

Gorbio

La Gaude

La Brigue

La Penne

Le Bar-sur-Loup

Le Tignet

Massoins

Menton

Nice

Peymeinade

Roquebrune-Cap-Martin

Saint-Cézaire-sur-Siagne

Saint-Jeannet

Saint-Martin-Vésubie

Saint-Paul-de-Vence

Séranon

Sospel

Spéracèdes

Tende

Théoule-sur-Mer

Tourrettes-sur-Loup

Valbonne

Valdeblore

Vallauris

Vence

La plupart des candidats sont favorables à un second tour le 28 juin prochain. Christian Estrosi était l'un des signataires d'une tribune dans le Journal du Dimanche, appelant à mettre fin "au confinement démocratique".

Charles Sciebetta maire candidat également à Carros salue également cette décision. "Il était vraiment temps de clarifier les choses. La vie reprend. Cette situation n'avait aucun sens : il fallait des élections et vite". L'élu souligne que de nombreux projets sont paralysées depuis plusieurs semaines. "Les collectivités territoriales sont le premier investisseur public. Mais là on ne pouvait plus emprunter, on ne pouvait pas lancer de nouveaux projets, lancer de nouveaux chantiers. Il faut relancer l'économie, s'agace-t-il. Je suis candidat à ma succession mais je ne renouvelle pas une partie de mon équipe municipales. Et ceux qui avaient prévu d'arrêter en mars, ne se sont plus aussi engagés et c'est normal"

Désormais il faut mener campagne, convaincre les électeurs de se déplacer aux urnes le 28 juin. Le taux d'abstention s'élevait à 62,8% le 15 mars dernier, deux jours avant le début du confinement.

Une drôle de campagne toutefois pour les candidats : plus longue, cinq semaines au lieu de cinq jours, mais sans serrage de mains, sans tractage, sans réunions publiques. La pandémie de Covid-19 n'est pas encore derrière nous rappelle le ministre de l'intérieur Christophe Castaner.

Pendant ce temps les conseils municipaux élus au premier tour auront tous pris leurs fonctions d'ici jeudi 28 mai.