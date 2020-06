Municipales : les bureaux de vote ont ouvert à 8h pour le second tour

Ça y est, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes pour le second tour des élections municipales. Dès 8h, les premiers électeurs ont pu glisser leur bulletin dans l'urne. Plus de 16 millions de Français sont appelés à élire leur maire ce dimanche, dans près de 5.000 communes. Le second tour avait été reporté en mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus.

Seules les électeurs de la Guyane n'iront pas voter ce dimanche, l'élection a été à nouveau reportée car le virus continue de se propager dans le territoire.

Les horaires des bureaux de vote

Les bureaux de vote ont donc ouvert à 8h. Dans de nombreuses communes, ils fermeront ce dimanche soir à 18h. Dans les grandes villes comme Paris, Nantes, Nice ou encore Toulouse, ils ouvriront jusqu'à 20h. Mais en fonction des arrêtés préfectoraux, les bureaux peuvent fermer également à 19h dans certaines villes.

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a été matinal. Il a voté ce dimanche matin peu après 8h au Havre, ville où il est candidat.

Des règles sanitaires strictes

Dans les bureaux de vote, de nombreuses mesures sanitaires ont été mises en place, comme le 15 mars dernier. Le port du masque est désormais obligatoire, du gel hydroalcoolique est mis à disposition et la priorité est donnée aux personnes les plus vulnérables pour voter.

Comme lors du premier tour, les bureaux de vote sont aménagés afin de limiter au maximum les contacts et assurer une distance d'au moins un mètre entre chaque votant.

L'abstention, grande inconnue de ce scrutin

La participation est l'un des enjeux majeurs de ce scrutin. Au premier tour, en mars dernier, seulement 44,3% des électeurs s'étaient déplacés, contre 63,5% en 2014.

A l'issue d'une campagne souvent cantonnée aux réseaux sociaux et aux médias, l'abstention s'annonce à nouveau très important. Selon plusieurs sondages, six Français concernés par ce second tour sur dix pourraient ne pas aller voter. Une proportion encore plus élevée qu'au premier tour. Mais nombre d'électeurs ne se décideront qu'au dernier moment.

Suspense dans quelques grandes villes

Le suspense est important dans quelques-unes des plus grandes villes du pays : Lyon, Marseille, Toulouse, ou encore Montpellier. Au Havre, le Premier ministre Edouard Philippe joue en partie son avenir à Matignon.

Une fois élus, pour une durée de six ans, les conseillers municipaux se réuniront entre le vendredi 3 et le dimanche 5 juillet pour élire les maires et leurs adjoints. Dans certaines villes, il faudra attendre ce "troisième tour" pour connaître le nom du maire. Les électeurs éliront également ce dimanche, et sur un même bulletin, les conseils communautaires de quelque 1.100 communautés de communes, métropoles ou agglomérations, où se concentre désormais le pouvoir local.