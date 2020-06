Municipales : à Levroux, les candidats réajustent leur programme en pleine crise sanitaire

Le 28 juin aura lieu le second tour des élections municipales. 64 communes du Berry sont concernées. Dans la majorité des cas, il s'agit de compléter une équipe en place. Mais pour quatre d'entre elles, dont Levroux, il y a un véritable enjeu.

Nicolas Cousin (à gauche) et Alexis Rousseau-Jouhennet (à droite) sont tous les deux en lice pour le second tour

Le premier tour de l'élection municipale aura été à plus d'un égard exceptionnel à Levroux. Déjà, de mémoire de Levrousains, rarement on n'avait connu trois candidats en lice : Didier Duchet, Nicolas Cousin et Alexis Rousseau-Jouhennet. Tous trois se proposaient de prendre la succession d'Alain Fried, qui a choisi de ne pas briguer de nouveau mandat après 19 ans à la tête de Levroux.

Ensuite, l'épidémie de coronavirus a découragé nombre d'électeurs de se déplacer. En 2014, 76% des citoyens avaient pris part au scrutin au premier tour. En mars dernier, ils n'étaient plus que 68,27%.

Enfin, les électeurs ont été pour le moins partagés. Si la liste de Didier Dufresne n'a pas convaincu (10,78%) -il a d'ailleurs décidé de ne pas se présenter au deuxième tour, celles d'Alexis Rousseau-Jouhennet et de Nicolas Cousin arrivent au coude à coude. 5 voix seulement les séparent.

Discorde sur le projet de maison de santé

A quelques semaines du second tour, qui doit avoir lieu le dimanche 28 juin, les deux candidats encore en course doivent ré-inventer une façon de faire campagne. Ainsi, tous deux communiquent via les réseaux sociaux et arpentent, masqués, les rues de Levroux, sans distribuer les traditionnels tracts ou poignées de main...

"Dans le contexte de la crise sanitaire, nous pensons qu'il est important d'avoir une offre de soin complète sur le territoire d'autant que dans trois ans, la ville de Levroux devra faire face au départ à la retraite de trois médecins. Si on ne se dote pas de cet équipement dès les premières années du mandat, la situation sera compliquée" insiste Alexis Rousseau-Jouhennet.

Si le constat est partagé par Nicolas Cousin, le chef d'entreprise envisage d'autres réponses à y apporter : "On pense que les dotations vont sans doute baisser à l'avenir. Je crois qu'il faut être très vigilants sur l'utilisation de l'argent public. Là, il y a déjà un espace santé sur lequel on peut s'appuyer. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs exemples de maisons de santé qui sont vides, sans médecin... On va essayer de proposer des solutions pour le logement pour les internes. Pourquoi pas aussi une extension sur le champs de Foire...l'important, c'est de ne pas se fermer la porte sur un seul point mais de bien étudier toutes les options."

Tous deux s'apprêtent en tout état de cause à prendre le relais d'Alain Fried dans la gestion d'une crise sanitaire et économique qui va durer.

"On avait déjà envisagé un système de chèques cadeaux défiscalisés pour l'employeur qui souhaite récompenser ses salariés. Si tout le monde joue le jeu, c'est de l'argent qui sera directement fléché vers le commerce local. Ca peut représenter 30.000 euros..." explique Nicolas Cousin qui a déjà commencé à constituer une liste de volontaires pour intervenir rapidement en cas de crise.

"Sur le volet économique, nous voulons consolider le tissu économique locale avec les entreprises qu'on a sur Levroux et comment encourager et accompagner des commerçants qui veulent s'installer. Nous avons deux contacts qui sont prêts à ouvrir leurs commerces en 2021 : une boucherie et une boutique solidaire de vêtements" détaille Alexis Rousseau-Jouhennet.

Le second tour aura lieu le 28 juin.