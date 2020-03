MUNICIPALES : les candidats des Deux-Sèvres et de la Vienne s'expriment sur France Bleu Poitou

Les temps de parole de campagne sont comptabilisés selon le principe de l'équité. Chaque antenne de Radio France est libre du traitement éditorial. Chaque matin d'ici le 13 mars prochain sauf le week-end prochain, nous recevrons sur France Bleu Poitou, plusieurs têtes de liste entre 8 heures 10 et 8 heures 25. Celles qui ne sont pas interviewées en direct et en studio auront droit à la parole dans le cadre de nos rendez -vous d'infos radiophoniques mais aussi sur nos supports numériques : l'application France Bleu Poitou, notre page Facebook et Twitter.

Première invitée en direct sur France Bleu Poitou : Léonore Moncond'huy, tête de liste de "Poitiers Collectif"

Dans le cadre de la campagne des élections municipales, la rédaction de France Bleu Poitou interroge des candidats sur leur programme. Dans la Vienne, la rédaction de France Bleu Poitou s'associe à l'hebdo d'info, le 7 et première invitée politique ce lundi : Léonore Moncond'huy, tête de liste de "Poitiers Collectif.

Sept autres listes se présentent à Poitiers le 15 mars prochain

Se présentent également pour le premier tour des Municipales à Poitiers le 15 mars prochain et dans l'ordre du tirage au sort effectué en préfecture de la Vienne : Manon Labaye pour "Poitiers anticapitaliste", Kévin Courtois pour "Rassembler Poitiers", Alain Claeys pour "Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine", Anthony Brottier pour "Anthony Brottier, ma priorité c'est vous", Christiane Fraysse pour "Osons 2020, écologie, sociale, solidaire et citoyenne", Thierry Alquier pour "Poitiers autrement" et Ludovic Gaillard pour "Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs".