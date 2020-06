Municipales : les électeurs limousins vont-ils se mobiliser pour le 2nd tour ce dimanche ?

Le second tour des élections municipales se déroule ce dimanche dans 32 communes en Haute-Vienne et dans 54 en Corrèze. Ce scrutin se tient dans des conditions inédites, trois mois et demi après le 1er tour. Les électeurs vont-ils répondre présent après l'abstention record du mois de mars ?

Ce dimanche, le second tour des élections municipales se déroule dans 32 communes en Haute-Vienne et dans 54 communes en Corrèze. Le contexte est totalement inédit, puisqu'il a lieu trois mois et demi après le 1er tour en raison du confinement.

La grande question aujourd'hui est donc de savoir si la participation va, ou non, connaître un rebond après le record du mois de mars. Mais un record d'abstention !

A Limoges, par exemple, près 2 électeurs sur 3 ne sont pas venus voter lors du 1er tour, une participation encore plus faible qu'au plan national alors qu'en principe le taux de civisme est toujours plus marqué en Limousin que dans d'autres régions.

Peu de procurations enregistrées au bureau des élections de Limoges

Et pour ce deuxième tour, le nombre de procurations arrivées au bureau des élections de la ville de Limoges est d'à peine 900, bien moins nombreuses que pour d'autres scrutins dans le passé. Faut-il y voir à nouveau un désintérêt des électeurs ? ou au contraire une volonté de venir voter soi-même ?...

En tous cas, dans toutes les communes où se joue un second tour, des protocoles très stricts seront à nouveau appliqués : gestes barrières, distanciation et sens de circulation dans les bureaux de vote. Histoire de rassurer et de convaincre les électeurs de se déplacer.