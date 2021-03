Municipales : les élections annulées à Carros par le Tribunal Administratif de Nice

Le mercredi 24 février, le Tribunal Administratif de Nice a annulé les opérations électorales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 de la commune de Carros. Le maire Yannick Bernard (DVD) avait été élu avec 50,3% et trente et une voix de plus que son adversaire et ancien maire Charles Scibetta.

Le mercredi 24 février, le Tribunal Administratif de Nice a annulé les opérations électorales des 15 mars 2020 et 28 juin 2020 de la commune de Carros. Le maire Yannick Bernard (DVD) avait été élu avec 50,3% et 31 voix de plus que son adversaire Charles Scibetta, l'ancien maire.

Rappel des faits

Quelques jours avant le passage aux urnes en juin 2020, la liste de Charles Scibetta "Poursuivons un nouvel élan" est visée par des publications d'un site web satirique : "Le Ficanas Carrossois". Elles qualifient Charles Scibetta de "Pinocchio ne sachant plus où mettre son nez tellement celui-ci est long". La publication soulevait des problèmes de gestion, et l'accroissement de l'urbanisation au sein de Carros Ville. De là, le visé porte plainte et le Tribunal Administratif de Nice va retenir ces mots avant d'annuler les opérations électorales. La juridiction considère que les faits sont suffisamment graves et ont pu altérer la sincérité du scrutin.

De son côté Yannick Bernard le maire actuel indique n'avoir aucun lien avec ces mails. Il dit être une victime. "Nous n'arrivons pas à savoir qui sont les auteurs de ces mails et publications. Si nous les avions trouvés, nous aurions pu éclairer le tribunal" ajoute-il.

Yannick Bernard ne s'avoue pas vaincu. Il indique avoir de bons arguments à faire valoir devant le Conseil d'Etat. Il a un mois pour faire appel de la décision du Tribunal Administratif de Nice du 24 février 2021.