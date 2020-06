Municipales : les habitants de la ville de Mayenne s'intéressent-ils au scrutin du 28 juin ?

Les candidats aux municipales peuvent reprendre leur campagne ce 15 juin, après trois mois de pause à cause de la pandémie. A Mayenne, la triangulaire va-t-elle mobiliser les habitants ? Des éléments de réponse à deux semaines du vote.

La campagne pour le second tour des municipales est officiellement lancée ce 15 juin alors que le vote est prévu le 28 juin. Ce sera le cas dans 17 communes de la Mayenne où il y a un second tour, comme à Laval, Saint-Jean-sur-Mayenne, Athée ou Charchigné. Ce vote arrive plus de trois mois après le premier tour, un retard évidemment lié à la pandémie.

Alors est-ce-que les Mayennais s'intéressent vraiment à ce scrutin, vont-ils aller voter ? Nous sommes allés demandés aux habitants de Mayenne, où il reste trois candidats en course.

La crainte d'aller voter en pleine pandémie encore présente

"Je ne vais pas aller voter car j'ai trop peur du virus. On dit que les règles vont être respectées mais je ne me sentirai pas en sécurité. Mes parents sont comme moi donc je ne ferai pas de procuration", explique Anna. Un autre Mayennais lui dit hésiter face au relâchement de certains quant à l'application des mesures sanitaires.

Pour d'autres, pas question de rester chez soi le 28 juin, c'est le point de vue de Gilles :

Je vais voter parce que c'est important pour notre ville. Surtout que là, nous avons un changement de maire donc il faut se déplacer

"Il fallait faire le vote là, je pense que le maire sortant qui ne s'est pas représenté, Michel Angot, est pressé de prendre sa retraite", estime Philippe. Même sentiment du côté de Pascal, la date prévue pour ce scrutin est la bonne :

Le plus tôt était le mieux, cela ne sert à rien de traîner cela pendant des mois, notamment pour les élus, pour qu'ils puissent mettre en place leur programme

Le 28 juin, les Mayennais auront donc le choix entre le socialiste Jean-Pierre Le Scornet, qui était arrivé en tête du premier tour avec 42,8%. Adrien Mottais, soutenu par l'UDI qui était en 2ème position avec 32,3% et Josselin Chouzy, avec la République en Marche, arrivé 4ème avec 10,4%. Jean-Claude Lavandier, 3ème au premier tour a lui décidé de se retirer.

Comment choisir parmi les trois candidats ?

Ecoutez les arguments de quelques Mayennais qui n'ont pas tous arrêter leur choix, à deux semaines du scrutin :