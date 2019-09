Municipales : s'ils sont élus, les ministres ne pourront pas cumuler un mandat de maire et leur poste au gouvernement

Les ministres pourront être candidat aux municipales de mars 2020, mais s'ils sont élus, ils devront choisir entre leur mandat local et leur poste au gouvernement, a annoncé Édouard Philippe ce mercredi.

Ils pourront être ministres et candidats, mais s'ils sont élus, ils devront choisir. Les membres du gouvernement ne pourront pas cumuler leur poste à la tête d'un ministère et un mandat local s'ils sont élus aux municipales de 2020, a annoncé le premier ministre Édouard Philippe ce mercredi. Cependant, ils pourront rester à leur poste au gouvernement pendant la campagne électorale.

"Quand on est ministre, on ne peut pas cumuler avec la tête d'un exécutif local"

"La règle selon laquelle, lorsqu'on est ministre, on ne peut pas cumuler sa fonction de ministre avec la tête d'un exécutif local restera valable", a indiqué Édouard Philippe à l'issue du séminaire gouvernemental de rentrée ce mercredi. "A partir de janvier 2020, chaque ministre pourra être candidat", mais "quand on est ministre on ne peut pas cumuler avec la tête d'un exécutif local. Donc il (leur) appartiendra de dire s'ils veulent rester membres de gouvernement" ou prendre cette fonction s'ils sont élus, a-t-il précisé.