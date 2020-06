Municipales à Chambéry : les moments forts du débat du second tour Dantin-Repentin

Les deux candidats à la mairie de Chambéry, Michel Dantin et Thierry Repentin, étaient face à face ce mardi soir lors d'un débat France Bleu Pays de Savoie, en collaboration avec le Dauphiné Libéré. L'écologie, les transports et le parking Ravet ont été au programme.

A cinq jour du deuxième tour des élections municipales à Chambéry, Michel Dantin et Thierry Repentin se sont affrontés lors d'un débat ce mardi sur France Bleu Pays de Savoie, en collaboration avec le Dauphiné Libéré. Les deux candidats tête de liste encore en lice pour la mairie de Chambéry ont débattu de leurs propositions sur l'écologie, les transports et le parking Ravet.

L'écologie

Michel Dantin : "Je veux achever la restauration des cours d'eau qui traverse la ville. L'oeil averti doit voir qu'il y a des truites lacustres qui remontent du lac du Bourget jusqu'au milieu de Chambéry. L'écologie appliqué c'est aussi ça, des actes concrets et _je ne m'enferme pas dans des grandes théories_. J'ai toujours agi au niveau de l'eau, l'air, la biodiversité. Nous avons aujourd'hui des aspirations nouvelle mais l'écologie ne se résume pas au vélo et à des meubles avec des palettes de récupération. C'est des choses plus techniques que nous pouvons améliorer la planète en faisons confiance à la science."

Thierry Repentin : "Pour gagner le pari de l'écologie, il faut l'insérer donc il y aura _un adjoint transversal qui s'assurera que dans tous les domaines de la politique municipale il y a une analyse sous l'angle de l'écologie_. Nous voulons replanter des arbres dans les cours d'école, créer de nouveaux parcs publics et s'engager sur 100% d'alimentation bio, locale, pour les crèches, les écoles et ehpad."

Les transports

Thierry Repentin : "On propose très clairement la remise en place d'un centre unique de bus. Les usagers nous disent que les bus partent plus tard le matin et les desservent moins tard le soir. Cela veut dire que tôt le matin, on ne peut plus aller bosser en bus et que le soir par exemple, si on veut aller à une activité culturelle en centre ville on ne peut plus revenir dans les quartiers dit périphériques comme Bissy, Chambéry le haut, Le Biollay. Par ailleurs, pour passer d'un quartier à un autre les _correspondances sont sont toutes sauf aisées_. On a compliqué la vie des usagers."

Michel Dantin : "La modification du réseau de bus correspondait à une volonté de transporter davantage de passagers, et les 4 lignes Synchro ont permis d'atteindre cet objectif. Quand vous regardez les différents transports en commun qui existent en France aujourd'hui, _le modèle du pôle d'échange a existé à une époque_. C'est le cas notamment dans les villes de 30 à 40.000 habitants. Mais quand vous êtes une agglomération de 135.000 habitants partout vous avez des réseaux de bus qui desservent en rayonnant l'ensemble du centre ville. C'est ce que nous avons fait en ayant une circulation qui englobe le centre-ville."

Le parking Ravet

Thierry Repentin : "Je salue les anciens maires de Chambéry qui ont fait des parkings souterrains. Ils ont créé des places qui ne gênent personne, et donc nous l'avons dit : sur ce parking, nous verrons avec le constructeur jusqu'où nous pouvons négocier avec lui pour ne pas monter à sept étages, c'est-à-dire à hauteur des immeubles voisins. Vous n'avez qu'à aller sur place, je le dis, c'est enlaidir Chambéry"

Michel Dantin : "La réglementation a évolué. Chambéry est une ville qui est construite sur l'eau, et du fait de la loi sur l'eau de 2006 _nous ne pouvons plus faire les mêmes aménagements dans la nappe_, comme a été réalisé le parking de l'hôtel de ville. Donc nous devons aussi tenir compte de cette réalité-là, et pour moi l'écologie, soyons très clairs, ça ne se résume pas à du vélo et à des meubles avec des palettes de récupération"

La politique

Les deux candidats ont aussi débattu de questions politiques, Thierry Repentin regrettant que celle qui serait sa première adjointe en cas d'élection, sa binôme Aurélie Le Meur, ne puisse pas débattre sur le même plateau. Michel Dantin estime toujours que cette alliance face à lui de Thierry Repentin et Aurélie Le Meur (arrivés 2e et 3e à l'issue du premier tour) relève toujours une "alliance de circonstance". "Je pense toujours qu'il faut un contrat de confiance avec les électeurs (...) une équipe peut tanguer si elle n'est pas construite sur des bases solides".

Le maire sortant, qui n'a pas changé sa liste entre les deux-tours ni fusionné avec Christian Saint-André (6% des suffrages) estime qu'il peut se baser sur son bilan. "Christian Saint-André m'a dit qu'il irait au plus offrant, je lui ai dit que ce n'est pas ainsi que je concevais la politique".

Sur la question de savoir qui, en cas d'élection, serait désigné dans l'équipe pour postuler à la tête de l'agglo de Chambéry, les deux candidats bottent en touche. "Il faut respecter les temps démocratiques", pour Thierry Repentin qui se concentre aujourd'hui sur les municipales. Pour Michel Dantin, "ce sera une discussion avec les maires de l'agglomération".

Les deux sont d'accord sur un point : le maire de Chambéry ne sera pas président de l'Agglo.