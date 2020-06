Municipales 2020 : les trois candidates nantaises invitées en direct sur France Bleu Loire Océan

A cinq jours du second tour des élections municipales, Laurence Garnier, Valérie Oppelt, et Johanna Rolland seront en direct sur France Bleu Loire Océan. Les trois têtes de listes nantaises répondront aux questions de notre journaliste Florian Cazzola entre 8h15 et 8h45.