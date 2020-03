Municipales : "Libourne a vocation à être une ville œnotouristique d'envergure" selon Philippe Buisson

A deux semaines du premier tour des municipales, le maire sortant de Libourne était l'invité de France Bleu Gironde ce mardi. Candidat à sa succession, Philippe Buisson défend son bilan et sa vision pour Libourne.

"Dire qu'il ne s'est pas passé grand chose durant le dernier mandat à Libourne, ce serait soit être de mauvaise fois, soit être aveugle", voilà ce que rétorque le maire sortant à ses adversaires. Philippe Buisson, candidat à sa réélection, défend ainsi son bilan centré autour du plan "Libourne 2025" : l'aménagement fes quais, une reconquête de l'habitat en centre-ville, la renaissance des identités avec de Libourne, ville bastide, ville viticole, ville du père noël, ville à taille humaine où il fait bon vivre." Sur la question du vide laissé par le départ de l'école des sous-officiers de la gendarmerie (l'ESOG), le maire sortant mise sur un "pôle œnotouristique d'envergure européenne, au moins." Selon lui, Michel Ohayon, propriétaire notamment du Grand Hôtel de Bordeaux qui doit investir à Libourne, devrait proposer un projet avant ou après l'été à la prochaine municipalité. "Nous avons vocation à être une ville œnotouristique d'envergure" insiste Philippe Buisson qui espère attirer les un million et demi de touristes qui affluent chaque année pour visiter Saint-Emilion.

Dans son programme, le candidat compte sur l'obtention du label "ville d'art et d'histoire" pour mettre en valeur le patrimoine, notamment culturel et architectural, de la ville. "Nous sommes en train de réveiller Libourne" affirme-t-il. Deux autres thématiques sont au cœur de la campagne : la redynamisation du centre-ville qui est en cours et la sécurité. Philippe Buisson répond sur ces points dans son interview.

