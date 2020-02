Municipales à Lille : Ce qu'il faut retenir du programme d'EELV

Lille, France

Ddes chiffres pour marquer les esprits. Stéphane Baly en a à la pelle pour illustrer le réchauffement climatique et ses conséquences sur la capitale des Flandres : "il a fait 41,5° le 25 juillet dernier, record de témpérature battu. A Lille, la pollution est responsable de 14% des décès prématurés contre 9% en France, soit 1 700 personnes par an dans la métropole" assène la tête de liste édcologiste, conseiller municipal sortant de l'actuelle majorité autour de Martine Aubry.

Lille-Sud compte 17% d'enfants asthmatiques, soit 10 points de plus que la moyenne nationale.

Un chiffre qui illustre, selon l'élu, que "l'injustice sociale frappe les mêmes que ceux qui sont victimes de l'injustice environnementale".

Dans ce contexte, c'est bien la victoire que vise le parti écologiste le 22 mars au soir, espérant être le parti leader sur la ville, à gauche :

On voit qu'il y a une véritable aspiration des Lillois à changer. Il faut du courage, une vision des changements de pratique.

10 mesures phares

La liste EELV souhaite donc fortement accélérer la démarche écologique de la ville autour de 10 mesures chocs : 10 coeurs de ville apaisés (avec l'exemple de la place Schuman, dans le Vieux-Lille, rendu aux piétons) dont le quartier Saint Sauveur qui "doit être un espace de nature majeur. Les Lillois seront désormais écoutés et auront leur mot à dire sur les projets structurants", promet Stéphane Baly :

Il y aura un espace vert à moins de 3 mètres de chez soi et nous débitumerons.

"Il n'y a pas de fatalité au fait que l'on soit la ville de France avec la plus petite surface d'espaces verts par habitant. Il faut tourner une page, des choses ont été faites mais on parle d'alternance bienveillante. On s'inscrit dans la continuité tout en étant radical au sens : prendre les problèmes à la racine"

Sur le logement, le leitmotiv c'est "rénover plutôt que construire", chaque ménage aura accès à un bouquet de financement pour mieux isoler son logement. Il manque des logements étudiants à Lille, EELV propose de rénover l'actuelle cité administrative qui déménagera prochainement faubourg des Postes pour transformer cet imposant bâtiment en face du Zénith en résidence étudiante.

Lanceur d'alerte sur les SUV ?

Ces véhicules imposants sont dans le collimateur de la liste écologique. Ils représentent aujourd'hui plus du tiers des ventes de véhicules neufs en France. Stéphane Baly souhaite surtaxer le stationement des SUV dès 2021 et les interdire à Lille en 2025, en même temps que le diesel : "de nombreuses collectivités en France et à l'étranger posent cette question".

On est sur un véritable enjueu de société. Ces véhicules sont plus polluants que la moyenne et plus dangereux pour les piétons et les cyclistes.

A la question : est-ce légale de faire payer différement le stationnement selon son type de voiture, Stéphane Baly fait le parallèle avec l'interdiction du glyphosate par certains de commune rurales : "on peut moduler et c'est politiser au niveau national de façon à pouvoir changer la loi".

On a une ville qui est sous l'emprise de la voiture. Il faut de la cohérence et du courage pour repartager l'espace.

"Quand on a des candidats qui veulent végétaliser la ville, faire un tramway, un réseau express vélo sans s'attaquer à la place de la voiture, la question est : faut-il repousser les façades ? ça ne passe pas !"

Stéphane Baly qui affirme que 12 000 places de stationnement ont été construites à Lille sur le mandat qui s'achève. Il est très sceptique sur les propositions venant d'autres candidates de créer un quartier composé de start-ups pour travailler sur le réchauffement climatique (baptisé Euraclimat chez Martine Aubry - PS - et Euratransition chez Violette Spillebout - LREM) :

Nous ne proposons pas d'Euragreenwashing

EELV propose également de piétonniser la Grand-Place et au-delà de créer une zone à trafic limité dans un espace de 50 hectares autour de la Grand-Place avec un accès possible pour les riverains, les livraisons et les secours.

Démontage des panneaux publicitaires

La liste écologique souhaite également démonter les panneaux publicitaires dans toute la ville en 2022, avec un slogan :

Plus d'art, moins de pub !

La fin du contrat entre la ville et Jean-Claude Decaux, qui gère ces panneaux, représenterait un manque à gagner annuel d'1 million d'euros selon Stéphane Baly.

Accords et désaccords avec Martine Aubry

Principal désaccord avec la maire sortante, alliée d'EELV depuis 2008 : la friche Saint Sauveur : "un quartier bétonné sur 1m50 de profondeur", se plaît à rappeler Martine Aubry, soulignant que c'était un ancien site SNCF fret. Stéphane Baly propose d'en faire un grand parc, en continuité du parc actuel Jean-Baptiste Lebas.

Les Lillois seront maintenant écoutés et auront leur mot à dire sur les projets structurants.

Sur la sécurité, Stéphane Baly propose d'augmenter les effectifs de la police nationale : "une brigade de nuit, c'est insuffisant". Il reste opposé à la vidéosurveillance : "lle ne fonctionne pas, le Royaume-Uni revient en arrière. Nice n'a pas pu empêcher un attentat. Mi-même, on m'a volé mon vélo sous une caméra, je l'ai pas retrouvé. C'est démago !" La tête de liste vise avant tout la candiate LREM et celui de la droite mais égratigne aussi Martine Aubry :

A chaque conférence de presse, la maire sortante augmente le nombre de caméras : 4 000, 5 000 et semble s'en satisfaire.

Comme Martine Aubry, il est opposé à l'amement de la police municipale.

Moins électrique entre les deux candidats, l'avenir de la porte des Postes. Stéphane Baly propose de couvrir le périphérique à cet endroit pour relier Lille-Sud à Wazemmes. De même, il propose une ceinture verte, de la Deûle à Euralille, avec la transformation du boulevard Schuman (une 2x2 voies aujourd'hui qui deviendrait un boulevard urbain avec le tramway reliant Wambrechies aux gares).

Un revenu universel de 1 000€

EELV fait alliance avec Génération.s à ces élections et l'idée de revenu universel a sans été soufflée par les militants lillois du parti de Benoît Hamon.

Le rôle d'une mairie, c'est de prendre soi de sa population.

Aucun chiffrage, le candidat parle d'une expérimentation avec des chercheurs et des Lillois volontaires pour ce dispositif qui s'adressera aux jeunes en précarité, aux chômeurs, aux actifs modestes salariés, aux parents isolés,...