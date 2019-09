Municipales à Lille : le tête-à-tête Aubry-Kanner a bien eu lieu

Lille, France

Pour une fois, Patrick Kanner a dit non. Le sénateur PS du Nord n'a pas souhaité s'exprimer au micro de France Bleu Nord après son long échange avec Martine Aubry : "laissons les particules retomber", se justifie le président du groupe socialiste au Sénat qui montrait il y a encore quelques mois des velléités de briguer le fauteuil de maire.

Patrick Kanner s'est présenté à 8h30 au Beffroi ce mardi matin pour parler des sujets nationaux et locaux :

On s'est tout dit, on travaille ensemble - Patrick Kanner

"On a échangé dans un climat apaisé et constructif. Elle partage certaines de mes propositions. J'ai le sentiment qu'il y a une écoute, c'est à elle, en tant que maire, de traduire tout çà". L'ancien ministre des Sports de François Hollande ne cache pas qu'il y a "des points d'inquiétude, de divergence" : davantage d'espaces verts dans la ville, la friche Saint Sauveur (que Patrick Kanner souhaite plus verte), la lutte contre les incivilités (Patrick Kanner est plus ouvert que Martine Aubry sur la vidéoprotection) et les relations avec la Métropole Européenne de Lille. Mais l'essentiel, c'est que le courant passe de nouveau entre les deux poids lourds du PS dans le Nord. Cela faisait 5 ans que Martine Aubry et Patrick Kanner ne s'était pas vu aussi longtemps en tête-à-tête. Il y a un an, une première tentative de rencontre avait avorté dans un climat électrique entre les deux élus.

On peut se parler, avancer de manière commune

L'union sacrée ?

Patrick Kanner semble avoir ranger ses ambitions personnelles pour le beffroi. Sera-t-il candidat au fauteuil de maire ? "Nous verrons le moment venu quelle sera ma place", déclare le sénateur qui jure n'avoir qu'une ambition : "je suis intéressé pour que le beffroi reste socialiste". Les deux élus socialistes ont prévu de se revoir mi-septembre, leurs équipes respectives vont également travailler de concert. Patrick Kanner, adjoint au maire de Lille de 2001 à 2014 avait créé en décembre dernier l'association Ce sera Lille pour réfléchir à l'évolution future de la capitale des Flandres. Tout semble en place pour qu'à l'approche de l'échéance, le Parti Socialiste soit en ordre de bataille derrière ce qui semble être l'hypothèse la plus probable : une quatrième candidature de Martine Aubry comme maire de Lille.