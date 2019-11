Municipales Lille : Violette Spillebout (LREM) nomme une nouvelle directrice de campagne

Lille, France

C'était un premier couac dans la campagne de la candidate La République en Marche aux élections municipales à Lille. Le 24 octobre, Dominique Bailly, ancien maire PS d'Orchies, avait dû quitter ses fonctions de directeur de campagne. Il n'était resté à ce poste que 2 petits mois. Il lui était reproché d'avoir mené une action de lobbying, via son cabinet de conseil qu'il dirige avec un autre ex-socialiste Gilles Pargneaux (conseiller municipal de Lille, passé dans le camp Macron) en plein vote de la loi sur l'économie circulaire au Sénat. Cet ancien membre de la Haute-Assemblée avait torpillé une mesure défendue pourtant par le gouvernement qui était d'instaurer un système de consigne pour les bouteilles en plastique afin d'améliorer le circuit du recyclage en France. Un travail qui faisait désordre alors que l'écologie est au coeur du programme de Violette Spillebout.

La candidate macroniste au beffroi lilllois a donc choisi Ingrid Brûlant pour piloter sa campagne qui s'annonce délicate alors que la maire sortante, Martine Aubry, devrait annoncer sa candidature dans les prochaines semaines. Dans un communiqué, Violette Spillebout se dit "très heureuse de confier sa campagne électorale à (...) Ingrid, une Lilloise engagée à mes côtés depuis près de deux ans, très compétente et motivée pour notre ville".

Cette femme de 43 ans, diplomée de Sciences-Po Strasbourg, a travaillé dans les ressources humaines et le management avant de créer son activité de conseil en communication. Elle s'était fait connaître en 2014 en lançant le collectif de parents lillois opposé à la semaine de 4 jours qui avait abouti à une consultation et à l'arrêt de ce rythme scolaire à la rentrée 2018, au grand dam de Martine Aubry.

Ce mercredi, Violette Spillebout a rajouté un soutien de plus à sa candidature : le parti écologiste UDE de l'ancien président de l'Assemblée Nationale, François de Rugy, après les soutiens de LREM, du Modem et du parti Radical. Pour autant, elle refuse d'être cataloguée comme la candidate du Président de la République :

"Je ne veux pas être le soldat d'un Président de la République tout-puissant. J'assume les logos des partis qui me soutiennent mais désormais, d'ici à la fin de l'année, les logos vont disparaître des affiches et des tracts et je serai la candidate de la liste "Faire respirer Lille" et non plus LREM".