Municipales : Louis de Caqueray-Valmenier mixe les droites au sein d'une liste soutenue par le RN

L'élu municipal (RN) de 26 ans a présenté ce lundi les premiers colistiers d'une liste faisant place aux diverses sensibilités de la droite. Et qui aura quatre priorités : la sécurité, l'abandon du projet Béner, la redynamisation du centre-ville et la culture.

Le Mans, France

Sur l'affiche de campagne du conseiller municipal RN, il n'y pas de photos de Marine Le Pen. Mais plusieurs logos, aux côtés de la flamme tricolore de son parti : ceux du parti Chrétien Démocrate, dont la déléguée départementale figure sur la liste. Et aussi celui du CNIP (Centre National des Indépendants et Paysans), également représenté. Mais là n'est pas l'important car comme tout le monde désormais, Louis de Caqueray-Valmenier, s'inscrit dans une démarche trans-partisane : "Nous faisons le choix des profils et nous voulons les meilleures compétences. Nous mettons en avant le projet et les partis ne sont que des soutiens."

Fonctionnaires, juristes, chômeurs... Sur cette liste figurent aussi beaucoup de citoyens non-encartés, séduits avant-tout par le projet disent-ils. À l'image de Charles Werner-Skchenski, ancien directeur de l'international des MMA et militant opposé au projet de Béner : "C'est plus un engagement civique que politique. Et les sujets auxquels je vais m'attaquer, comme le rayonnement de la ville ou Béner, ce sont des raisonnements économiques ou écologiques." Enterrer le projet commercial de Béner, c'est d'ailleurs l'un des principaux engagements de cette liste qui annonce également comme priorités la sécurité, le redressement du centre-ville et la culture.

Les premiers colistiers

Philippe Bougler (67 ans, conseiller municipal LR), Brigitte Dujardin (39 ans, conseillère banquaire, déléguée départementale du Parti chrétien-démocrate), Charles Werner-Skchenski (73 ans, dirigeant MMA à la retraite), Hugues Chanson de Sèvres (30 ans, fonctionnaire du ministère des Finances), Angéline Furet (38 ans, directrice de ressources humaines dans une communauté de communes, ex-Debout la France), Suzanne Hovasse (73 ans, juriste retraitée), Fabienne de La Chapelle (56 ans, mère au foyer), Thierry Castioni (62 ans, opticien retraité), Philippe Desalle (55 ans, cadre dirigeant milieu hospitalier, délégué départemental du RN), Arnaud Benoist (49 ans, chômeur, membre du CIP), Emmanuel Dubois (conseiller municipal RN).