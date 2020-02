Municipales à Besançon : Ludovic Fagaut tête de liste de "Besançon Maintenant" dévoile son programme

A un mois des élections municipales, Ludovic Fagaut et ses colistiers ont présenté le programme de "Besançon Maintenant"

Besançon, France

A un mois des élections municipales, Ludovic Fagaut, candidat Les Républicain et tête de liste de "Besançon Maintenant" a dévoilé son programme ce jeudi. Le candidat et ses colistiers exposent un programme en quatre grands axes, avec l’objectif de « placer Besançon sur la carte de France », raconte Ludovic Fagaut.

Il s’explique : « Aujourd’hui Besançon est sorti des radars. On confond encore Besançon et Briançon, alors que Briançon a dix fois moins d’habitants. Je veux faire en sorte que Besançon soit respecter, car on n’a pas de complexe à avoir, ni avec les Suisses ni avec Dijon, donc faisons valoir nos atouts. »

Un programme en quatre axes principaux

Ludovic Fagaut a affirmé sa volonté d’être « le maire qui rétablira la sécurité pour les Bisontines et les Bisontins. » Le candidat LR prévoit de doubler les effectifs de police municipale pour atteindre le seuil d’au moins 100 agents d’ici 2026. Il promet de former et d’armer ces policiers. Ludovic Fagaut prévoit aussi la création d’une brigade canine municipale de jour, en complément de la police nationale qui intervient la nuit.

L’écologie fait aussi partie du programme de "Besançon Maintenant". Pour Ludovic Fagaut, « l’écologie n’est pas le terrain d’un seul parti ». Besançon Maintenant envisage « une ville plus verte », avec la création d’îlots de fraîcheur dans plusieurs espaces de la ville ainsi que la plantation de 30 000 arbres dans les six années à venir.

Pour ce qui est des transports, Ludovic Fagaut promet la gratuité du stationnement en semaine pendant le temps de midi et envisage un forfait à 1 euro pour trois heures le samedi. Aussi, il tient à assurer la gratuité des transports pour les écoliers et les collégiens de Besançon.

Enfin, "Besançon Maintenant" a pour objectif de « remettre de la vie dans la ville », en assurant l’animation du centre-ville ou encore avec la création de trois nouveaux espaces sportifs.

Les élections municipales sont prévues les 15 et 22 mars. D’ici là, le parti de Ludovic Fagaut a prévu un week-end de mobilisation, les 15 et 16 avril, à la rencontre des Bisontines et Bisontins.

Huit autres candidats en lice

Anne Vignot (Besançon par nature, EELV-PC-PS-Génération)

Eric Alauzet (La République en Marche)

Jacques Ricciardetti (Rassemblement National)

Claire Arnoux (LFI-Besançon verte et solidaire)

Alexandra Cordier (Ensemble !)

Jean-Philippe Allenbach (Les Régionalistes)

Nicole Friess (Lutte Ouvrière)

Karim Bouhassoun (Bisontains Bisontines, sans étiquette)