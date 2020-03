Municipales : la participation en nette baisse dans toute l'Auvergne à midi

Le taux de participation est de 18,38% ce dimanche midi, pour le premier tour des élections municipales à l'échelle nationale, contre 23% il y a 6 ans. C'est cinq points de moins par rapport aux précédentes élections en 2014.

A 12h, le taux de participation était plus faible en France qu'en 2014, 18,38% au lieu de 23% aux dernières élections, soit 5 points de moins. En Auvergne, il était de 17,34% dans le Puy-de-Dôme, de 25,35% dans l'Allier et de 21,43% en Haute-Loire. La plus forte mobilisation nous vient du Cantal, avec 30,21% d'électeurs qui se sont rendus aux urnes ce dimanche matin.

De l'affluence à Aubière (Puy-de-Dôme)

Les élections se tiennent dans un contexte particulier : pour autant, dans ce petit bureau de vote aubiérois, ils étaient plus de 100 à s'être mobilisés en une heure, sur 1 000 votants attendus. Et une demi-heure après l'ouverture du bureau n°3, une file d'attente se formait déjà. Céline, aubiéroise de 28 ans, a été l'une des premières à sortir du bureau après son acte citoyen : "ça s'est très bien passé, pas de panique" explique cette jeune femme. "C'est un devoir citoyen" dit-elle, comme bon nombre de personnes qui souhaitaient quand même être présents. Sans pour autant d'inquiétude, comme ces électeurs d'Orléat rencontrés par Eric Le Bihan.

Image d'illustration dans une école à Aubière (Puy-de-Dôme) © Radio France - Mickaël Chailloux

Des gestes barrière bien respectés

Les gestes barrières soient respectés dans tous les bureaux de vote afin de limiter les risques. Certaines communes ont même fait plus que demandé : par exemple, la ville de Montluçon a acheté 30 000 stylos et celle de Vichy moitié moins afin de permettre aux électeurs de signer avec un crayon neuf sans risque de contamination. Les assesseurs présents dans les bureaux doivent désinfecter régulièrement tout le matériel électoral. Ensuite, il faut compter sur la responsabilité des citoyens, comme Julien, électeur aubiérois de 32 ans : "J'ai fait en sorte de ne pas être près des personnes âgées". Même si comme beaucoup d'autres personnes, Julien s'interroge sur le maintien de ces élections, "alors que tout ferme".