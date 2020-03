Municipales : Marine Le Pen à Besançon pour soutenir la liste RN de Jacques Ricciardetti

Une conférence de presse au Kursaal et un pot partagé avec les colistiers et militants, la visite de Marine Le Pen à Besançon ce jeudi a été rapide. La présidente du Rassemblement national aura passé en tout moins de deux heures dans la capitale comtoise. Au départ, elle devait rencontrer les bisontins au marché couvert, faire un passage au musée des Beaux Arts et dans un bar de la Boucle. Un gros retard de TGV a eu raison de ce programme, la patronne du RN étant attendue en fin d'après midi à Marseille.

Marine Le Pen est donc allé à l'essentiel devant la presse, ne se privant pas d'ironiser sur la situation politique à Besançon: "Une chatte n'y retrouverait pas ses petits, entre les En Marche qui sont contre d'autres En Marche, des En Marche qui sont avec des LR, des anciens Verts qui sont devenus En Marche... tout cela démontre qu'il y a de vraies connexions entre tous ces mouvements et que les étiquettes ne sont que d'opportunité". La seule clarté dans ce débat selon Marine Le Pen, c'est la position du RN: "on sait qui on est , on sait ce qu'on défend".

La présidente du Rassemblement national, entourée de la tête de liste bisontine Jacques Ricciardetti et de l'élu régional RN de Bourgogne-Franche-Comté Julien Odoul (candidat aux municipales à Sens dans l'Yonne), a détaillé les grands axes du programme à Besançon: sécurité, localisme et proximité.

Seulement six listes estampillées RN en Franche-Comté.

Marine Le Pen assume le petit nombre de listes RN en Franche-Comté, rejetant en partie la faute sur Sophie Montel, l'ex leader du FN puis du RN dans la région, qui a claqué la porte avec fracas. "A priori, elle a fait très peu de travail" tacle la présidente, qui entend rattraper le déficit d'implantation locale tout en étant plus exigeante sur la qualité des candidats. "c''est un choix stratégique, les villes qui ne sont pas couvertes aujourd'hui le seront dans 6 ans". Pour ces municipales, le Rassemblement national ne présente que six listes en Franche-Comté, plus celle sans étiquette menée à Rans dans le Jura par le maire sortant et conseiller régional RN Stéphane Montrolet. Il n'y aura par exemple pas de liste RN dans des villes comme Vesoul, Montbéliard ou Belfort.

Marine Le Pen se dit confiante pour ces municipales à Besançon, et Jacques Ricciardetti se prend à rêver: "avec un peu de bonheur et une quadrangulaire au second tour, tout peut arriver".