Municipales : "Marseille n'est pas une zone de non-droit, le droit doit s'appliquer" pour Michèle Rubirola

À chaque jour ou presque un rebondissement à Marseille dans la campagne pour le second tour des municipales depuis les révélations de soupçons de fraudes sur des procurations chez Les Républicains pour la candidature de Martine Vassal. Elle même s'est défendue : "Je ne suis pas une fraudeuse, je ne l'ai jamais été." En attendant, une enquête préliminaire est ouverte. Sur France Bleu Provence, ce mardi matin Michèle Rubirola, la candidate du Printemps Marseillais, arrivée en tête sur la ville au premier tour, estime que le droit doit s'appliquer.

"Marseille n'est pas une zone de non droit, c'est une ville où le droit doit s'appliquer comme dans le reste de la France. Nous ce qu'on veut, c'est la transparence. Il faut que les Marseillais puissent s'exprimer sur ce qu'ils veulent réellement." (Michèle Rubirola)

Concernant les procurations, Olivia Fortin, tête de liste dans le 6-8 pour le Printemps Marseillais dit avoir vérifié 4.595 procurations incomplètes (il manquait la date et le nom de l’officier de police judiciaire).

Face à la polémique qui monte, Martine Vassal a suggéré l'annulation de toutes les procurations pour le second tour, mais dans les faits, c'est impossible : il n'existe en effet aucun texte juridique sur ce point. Il faudra donc attendre les conclusions des enquêteurs.

"Notre objectif c'est que tout se déroule dans de bonnes conditions, dans les bonnes règles. On sait bien que tout contrôle à posteriori peut annuler les élections à Marseille."

Les domiciles de deux candidates LR de Marseille soupçonnées d'avoir proposé à des électeurs de réaliser des procurations non-conformes pour le second tour des municipales ont été perquisitionnés lundi. Les téléphones et ordinateurs de ces candidates ont été saisis par la brigade financière de la police judiciaire de Marseille, qui enquête sur cette affaire. Les enquêteurs cherchent à caractériser de possibles "manœuvres frauduleuses tendant à l'exercice irrégulier de votes par procuration" ainsi que des "faux et usages de faux", selon la procureure de Marseille, Dominique Laurens.

Soutenue par Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon

Michèle Rubirola vient de recevoir la visite de Yannick Jadot (EELV), un soutien important pour la candidate du Printemps Marseillais quelques jours après le soutien affiché de Jean-Luc Mélenchon. La rivale de Martine Vassal veut un large rassemblement. Et en profite pour critiquer la gestion actuelle :

"Les Marseillaises et Marseillais sont abandonnés depuis trop longtemps. La gestion de la crise est vraiment difficile. Des associations ont dû prendre le relais d'une mairie défaillante. Maintenant on doit se mettre en situation de diriger la ville de Marseille."

La candidate du Printemps Marseillais veut donner la priorité aux habitants avant de mettre en avant l'image de la ville. Elle évoque notamment l'état des immeubles, des écoles : "Les Marseillais et les Marseillaises ont été oubliés. Bien-sûr Marseille devient très belle, mais c'est quoi ? C'est le Vieux-Port piétonnisé ? J'en suis ravie mais on ne peut pas faire que ça... Quand on vit dans les cités, quand on vit dans ces immeubles qui s'effondrent, ça c'est pas possible."

