Municipales : Mathieu Klein remporte le scrutin à Nancy, Laurent Hénart battu

Mathieu Klein remporte le scrutin du second tour des municipales de Nancy face à Laurent Hénart. La ville passe à gauche pour la première fois depuis 1947.

Laurent henart et mathieu klein : affiche de campagne électorale à Nancy

Mathieu Klein devrait devenir le nouveau maire de Nancy selon notre estimation Ipsos Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et les chaînes parlementaires.

Selon cette estimation sortie des urnes, la tête de liste Nancy en Grand remporterait le scrutin avec 55,2% des voix devant Laurent Hénart et sa liste Nancy Positive avec 44,8%.

Mathieu Klein avait fait l'union des socialistes, des communistes et des Verts et devient le premier maire de gauche de Nancy depuis 1947 et Henry Sirguey, membre de la SFIO.

Laurent Hénart, après avoir remercié ses militants, a reconnu sa défaite dans sa permanence de campagne :

"On a tous les coeur gros. J'ai félicité Mathieu Klein pour son élection. Je serai engagé au service de la ville comme je l'ai toujours fait."