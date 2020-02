Municipales : Mathieu Theurier candidat EELV à Rennes pour gagner

À cinq semaines du premier tour des municipales, France Bleu Armorique recevait ce lundi Mathieu Theurier, le candidat Europe-Écologie Les Verts à la mairie de Rennes, qui partage la tête de la liste écologiste avec Priscilla Zamord de l'association Confluences.

Rennes, Ille-et-Vilaine, Bretagne, France

Un maire Vert à Rennes

Mathieu Theurrier n'est pas candidat pour faire de la figuration ou pour peser sur le scrutin. Il est tête de liste pour gagner. "On est prêt à assumer les responsabilités. Ça fait longtemps qu'on y prépare", explique l'actuel vice-président à la Métropole de Rennes, en charge de l'économie sociale et solidaire et des éco-activités. "Ça fait 30 ans qu'on participe à des majorités, qu'on met le pied dans les institutions, (...) aujourd'hui, il faut qu'on assume les plus hautes responsabilités".

"Embaucher des policiers municipaux"

Sur le thème "prégnant à Rennes" de la sécurité, Mathieu Theurier demande plus de policiers nationaux à la Préfecture et au Ministère de l'Intérieur. Il souhaite aussi "embaucher des policiers municipaux" pour "installer des permanences", "faire du lien avec les habitants", dans les quartiers, en ilotage. "Mais dans une logique d'apaisement, de dialogue et de médiation".

Mathieu Theurier, candidat EELV à Rennes © Radio France - Justine Sauvage

Tram-bus, gratuité, RER métropolitain

Autre grand thème récurrent de la campagne à Rennes, les transports. Le candidat écologiste propose des lignes de tram-bus, la gratuité des transports en commun pour (dans un premier temps) les moins de 25 ans, 5 lignes d'un RER métropolitain. De gros investissements qu'il veut financer avec les "1,2 - 1,4 milliards d'euros" de capacités d'investissement de la ville, "selon les services financiers de Rennes Métropole".

Ralentir les rythme des constructions

Par ailleurs, Mathieu Theurier veut ralentir le rythme des constructions, alors que la ville et la métropole accueillent des milliers de nouveaux habitants chaque année. "On a un rythme de transformation de notre ville qui est tellement rapide, qu'on ne prend plus le temps du dialogue avec les habitants".