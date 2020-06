Municipales : Matinale spéciale lundi sur France Bleu Gard Lozère

Vous avez certainement suivi la grande soirée du second tour des élections municipales sur France Bleu Gard Lozère ce dimanche, entre 19h30 et 22h. Nous vous proposons, après les réactions à chaud, une nouvelle matinale spéciale ce lundi, entre 6h et 9h, avec nos reportages, des analyses et de nouveaux invités tout au long de la matinée !