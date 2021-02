Municipales à Mèze : vers une annulation des élections ?

Le tribunal administratif de Montpellier dira le 23 février si les municipales sont annulées à Mèze. Ce mardi, le rapporteur public s'y est dit favorable. En cause : un tract de campagne du maire sortant, distribué juste avant le second tour, auquel son opposant n'a pas eu le temps de répondre.

En juin 2020, Henry Fricou, maire sortant de Méze, a été réélu pour la quatrième fois avec 102 voix d'avance (moins de 2% des suffrages exprimés) sur son principal rival, Thierry Baeza. Le second ayant été membre de la majorité emmenée par le premier pendant un peu plus de 10 ans.

Thierry Baeza a déposé un recours qui a été examiné ce mardi par le tribunal administratif de Montpellier. La rapporteur public s'est dit favorable à l'annulation de l'élection. La décision du tribunal sera rendue mardi 23 février.

Pas le temps de répondre au tract

L'objet du litige est un tract "distribué massivement dans les deux jours qui ont précédé le second tour" explique Me Romain Geoffret, l'avocat du candidat malheureux. Dans ce tract, les trois premiers de la liste sont nommément attaqués. Thierry Baeza, tête de liste, passe pour un traitre, la deuxième est accusée d'avoir détourné des masques à des fins électorales et le troisième est assimilé à un bétonneur.

La distribution tardive de ce tract, "critique réelle ou supposée sur trois sujets majeurs" selon le rapporteur public, n'a pas permis aux mis en cause de répondre dans les mêmes proportions d'où la demande d'annulation.

Vive querelle ou irrégularité ?

L'avocat du maire a évoqué une "bataille électorale où il faut aller chercher toutes les voix". Il a reconnu un peu "d'excès, une vive querelle" mais rien d'illégal. Me Jérôme Jeanjean a ensuite relevé des irrégularités commises par le camp Baeza et conclu que "les irrégularités se neutralisent" pour finalement demander au tribunal "d'entériner le choix des Mézois".